Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экология arrow В реке Ингулец в Херсонской области повысился уровень вредных веществ arrow

В реке Ингулец в Херсонской области повысился уровень вредных веществ

10 июня 2023 18:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В реке Ингулец в Херсонской области повысился уровень вредных веществ
Река Ингулец. Фото: wikipedia
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В реке Ингулец Херсонской области зафиксировано превышение допустимого уровня вредных веществ. Экологи сообщают о превышении концентрации аммонийного азота.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА и Каховской ГЭС.

Читайте также:

Что известно

Отмечается, что 9 июня Государственная экологическая инспекция отобрала пробы воды в реке и проводила лабораторные исследования по результатам которых установлено превышение предельно допустимых концентраций в реке Ингулец за азотом аммонийным, общим железом и взвешенными веществами.

"По результатам лабораторных исследований установлено превышение предельно допустимых концентраций в реке Ингулец по азоту аммонийному, железу общему и взвешенным веществам. Повышено содержание сухого остатка, что объясняется естественным фоном реки. По сравнению с 8 июня показатели азота аммонийного, железа общего и взвешенных веществ незначительно уменьшились", — сообщают экологи.

При этом они отмечают, что в Днепро-Бугском лимане показатели воды находятся в пределах максимально допустимых концентраций.

Напомним, недавно руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что в результате российского теракта и уничтожения Каховской ГЭС, под угрозой исчезновения сейчас 30% природно-заповедного фонда Херсонской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас