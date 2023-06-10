В реке Ингулец в Херсонской области повысился уровень вредных веществ
В реке Ингулец Херсонской области зафиксировано превышение допустимого уровня вредных веществ. Экологи сообщают о превышении концентрации аммонийного азота.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА и Каховской ГЭС.
Что известно
Отмечается, что 9 июня Государственная экологическая инспекция отобрала пробы воды в реке и проводила лабораторные исследования по результатам которых установлено превышение предельно допустимых концентраций в реке Ингулец за азотом аммонийным, общим железом и взвешенными веществами.
"По результатам лабораторных исследований установлено превышение предельно допустимых концентраций в реке Ингулец по азоту аммонийному, железу общему и взвешенным веществам. Повышено содержание сухого остатка, что объясняется естественным фоном реки. По сравнению с 8 июня показатели азота аммонийного, железа общего и взвешенных веществ незначительно уменьшились", — сообщают экологи.
При этом они отмечают, что в Днепро-Бугском лимане показатели воды находятся в пределах максимально допустимых концентраций.
Напомним, недавно руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что в результате российского теракта и уничтожения Каховской ГЭС, под угрозой исчезновения сейчас 30% природно-заповедного фонда Херсонской области.