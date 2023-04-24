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У Зоні ЧАЕС зацвіла магічна українська квітка

24 квітня 2023 09:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Зоні ЧАЕС зацвіла магічна українська квітка
Цвітіння барвінку в Чорнобильській зоні. Фото: Юлія Косько
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Чорнобильській зоні зацвів барвінок. Він поширений на території радіоактивного зараження, росте як на лісових галявинах, так і на кладовищах покинутих сіл.

Про це повідомила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

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Барвінок у Зоні

На території Чорнобильської зони зацвів барвінок.

Як цвіте у Зоні ЧАЕС барвінок
Як цвіте у Зоні ЧАЕС барвінок
Фото: Юлія Косько

Ця рослина є однією із найстійкіших вічнозелених рослин, росте у різних кліматичних умовах.

Барвінок поширений і у Зоні ЧАЕС, він росте там на лісових галявинах, у чагарниках та на кладовищах покинутих після аварії 1986-го року населених пунктів.

Цвітіння барвінку у Зоні
Цвітіння барвінку у Зоні
Фото: Юлія Косько

Магічна українська квітка

"В Україні барвінок наділяли багатьма магічними і символічними властивостями — це і вічне нев'януче кохання, і нестаріюче життя, і захист від нечистої сили, і пам'ять роду", — нагадали у пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Барвінком прикрашали весільні короваї та вінки нареченої, Але сік цієї квітки є отруйним, тому використовувати барвінок треба обережно.

У Чорнобильській зоні цвіте барвінок
У Чорнобильській зоні цвіте барвінок
Фото: Юлія Косько

Нагадаємо, у квітні в Чорнобильському заповіднику помітили лосів-близнюків.

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