У Зоні ЧАЕС зацвіла магічна українська квітка
У Чорнобильській зоні зацвів барвінок. Він поширений на території радіоактивного зараження, росте як на лісових галявинах, так і на кладовищах покинутих сіл.
Про це повідомила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
Барвінок у Зоні
На території Чорнобильської зони зацвів барвінок.
Ця рослина є однією із найстійкіших вічнозелених рослин, росте у різних кліматичних умовах.
Барвінок поширений і у Зоні ЧАЕС, він росте там на лісових галявинах, у чагарниках та на кладовищах покинутих після аварії 1986-го року населених пунктів.
Магічна українська квітка
"В Україні барвінок наділяли багатьма магічними і символічними властивостями — це і вічне нев'януче кохання, і нестаріюче життя, і захист від нечистої сили, і пам'ять роду", — нагадали у пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
Барвінком прикрашали весільні короваї та вінки нареченої, Але сік цієї квітки є отруйним, тому використовувати барвінок треба обережно.
Нагадаємо, у квітні в Чорнобильському заповіднику помітили лосів-близнюків.