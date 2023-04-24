В Зоне ЧАЭС зацвел магический украинский цветок

Цветение барвинка в Чернобыльской зоне. Фото: Юлия Косько

В Чернобыльской зоне зацвел барвинок. Он распространен на территории радиоактивного заражения, растет как на лесных полянах, так и на кладбищах заброшенных деревень.

Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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Барвинок в Зоне

На территории Чернобыльской зоны зацвел барвинок.

Как цветет в Зоне ЧАЭС барвинок

Фото: Юлия Косько

Это растение является одним из самых устойчивых вечнозеленых растений, произрастающих в различных климатических условиях.

Барвинок распространен и в Зоне ЧАЭС, он растет там на лесных полянах, в кустарниках и на кладбищах заброшенных после аварии в 1986 году населенных пунктов.

Цветение барвинка в зоне

Фото: Юлия Косько

Магический украинский цветок

"В Украине барвинок наделяли многими магическими и символическими свойствами — это и вечная неувядающая любовь, и нестареющая жизнь, и защита от нечистой силы, и память рода", — напомнили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Барвинком украшали свадебные караваи и венки невесты, но сок этого цветка является ядовитым, поэтому использовать барвинок надо осторожно.

В Чернобыльской зоне цветет барвинок

Фото: Юлия Косько

Напомним, в апреле в Чернобыльском заповеднике заметили лосей-близнецов.