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Українські військові показали, який має вигляд колишнє Каховське водосховище

21 серпня 2023 04:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Українські військові показали, який має вигляд колишнє Каховське водосховище
Сьогоднішній вигляд колишнього Каховського водосховища. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські військові показали, який вигляд має Каховська ГЕС. Так, колишнє водосховище перетворилося на безкрайню зелену пустку.

Відповідне відео оприлюднив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у своєму Telegram.

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"Горностаївка, Каховський район. Вид на колишнє водосховище", — йдеться в повідомленні.

Селище Горностаївка розташоване на лівому березі Дніпра. Наразі воно під окупацією Росії.

Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував можливість відновлення Каховської ГЕС після теракту російських окупантів. За його словами, дамбу більше не зможуть відновити. 

Також ми писали, що від громадян, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, надійшло понад 9 тисяч заяв на отримання грошової допомоги.

Додамо, що команда будівельників з Одещини активно працює у рамках проєкту "Пліч-о-пліч". Він спрямований на відновлення населених пунктів Херсонщини, що зазнали руйнувань внаслідок повені через терористичний підрив дамби Каховської ГЕС.

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