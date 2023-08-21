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Украинские военные показали, как выглядит бывшее Каховское водохранилище

21 августа 2023 04:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украинские военные показали, как выглядит бывшее Каховское водохранилище
Сегодняшний вид бывшего Каховского водохранилища. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинские военные показали, как выглядит Каховская ГЭС. Так, бывшее водохранилище превратилось в бескрайнюю зеленую пустошь.

Соответствующее видео обнародовал спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в своем Telegram.

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"Горностаевка, Каховский район. Вид на бывшее водохранилище", — говорится в сообщении.

Поселок Горностаевка расположен на левом берегу Днепра. Сейчас он под оккупацией России.

Напомним, что Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал возможность возобновления Каховской ГЭС после теракта российских оккупантов. По его словам, плотину больше не смогут восстановить.

Также мы писали, что от граждан, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, поступило более 9 тысяч заявлений на получение денежной помощи.

Добавим, что команда строителей из Одесщины активно работает в рамках проекта "Бок о бок". Он направлен на восстановление населенных пунктов Херсонщины, потерпевших разрушения в результате наводнения из-за террористического подрыва дамбы Каховской ГЭС.

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