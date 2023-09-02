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У заповіднику "Асканія-Нова" горить сім гектарів землі

2 вересня 2023 12:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У заповіднику "Асканія-Нова" горить сім гектарів землі
Пожежа в полі. Фото: kh.dsns.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У біосферному заповіднику "Асканія Нова" знову пожежа. Палає близько семи гектарів території ділянки "Південний".

Про це повідомляє Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.

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Повідомляється, що "Асканія-Нова" знову зіткнулася з полум'ям. Для запобігання екологічним катастрофам на тлі воєнних дій Міністерство пропонує дотримуватися пункту 8 Формули миру від Володимира Зеленського, який акцентує на екологічній безпеці.

"Шлях до припинення знищення природи через війнуімплементація Формули миру Володимира Зеленського, а саме пункту 8 "Екологічна безпека", — йдеться у повідомленні.

До того ж 22 серпня в резерваті сталася ще одна пожежа в районі "Великий Чапельський під", де через дії агресорів було знищено понад 300 гектарів унікального степу.

Нагадаємо, що на Одещині зафіксували серйозні екологічні ризики для дельти Дунаю. Це пов'язано з російськими обстрілами портів Рені та Ізмаїла.

Також ми повідомляли, що з 18 до 24 серпня 2023 року органи Державної екологічної інспекції України провели 112 заходів контролю раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів. Так, зафіксовано 248 правопорушень. Найбільша сума збитків припадає на Тернопільську та Закарпатську область.

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