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В "Аскании-Новой" горит семь гектаров земли

2 сентября 2023 12:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В "Аскании-Новой" горит семь гектаров земли
Пожар в поле. Фото: kh.dsns.gov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В биосферном заповеднике "Аскания Нова" снова пожар. Горит около семи гектаров территории участка "Южный".

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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Сообщается, что "Аскания-Нова" вновь столкнулась с пламенем. Для предотвращения экологических катастроф на фоне военных действий министерство предлагается следовать пункту 8 Формулы мира от Владимира Зеленского, который акцентирует внимание на экологической безопасности. 

"Путь к прекращению уничтожения природы из-за войны  имплементация Формулы мира Владимира Зеленского, а именно пункта 8 "Экологическая безопасность", — говорится в сообщении.

К тому же, 22 августа в резервате случился еще один пожар в районе "Великий Чапельский под", где из-за действий агрессоров было уничтожено более 300 гектаров уникальной степи.

Напомним, что в Одесской области зафиксировали серьезные экологические риски для дельты Дуная. Это связано с российскими обстрелами портов Рени и Измаила.

Также мы сообщали, что с 18 по 24 августа 2023 года органы Государственной экологической инспекции Украины провели 112 мер контроля рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов. Так, зафиксировано 248 правонарушений. Наибольшая сумма ущерба приходится на Тернопольскую и Закарпатскую область.

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