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В Ісландії виверження вулкана може знищити ціле місто

12 листопада 2023 16:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Ісландії виверження вулкана може знищити ціле місто
Виверження вулкана в Ісландії у липні 2023 року. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Ісландії протягом наступних декількох годин або днів очікується виверження вулкана. Через ризик знищення цілого міста Гріндавік влада евакуювала всіх людей.

Про це пише The Guardian.

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На південно-західному узбережжі Ісландії з міста Гріндавік було евакуйоване все населення. Це сталося відразу після того, як зміщення магми під земною корою спричинило сотні землетрусів, що є передвісником виверження.

"Ми дуже стурбовані станом усіх будинків та інфраструктури в цьому районі", — сказав голова Управління цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Відір Рейніссон. 

Зазначається, що найбільш вірогідним сценарієм буде відкриття тріщини в землі біля Гріндавіка.

"У нас є розлом довжиною близько 15 км, і в будь-якій точці цього розлому ми можемо побачити, що може статися виверження", — повідомив Рейніссон.

На його думку, не виключена можливість виверження на дні океану, яке, ймовірно, спричинить велику хмару попелу.

Відомо, що Гріндавік розташований за 40 км на південний захід від столиці Рейк'явік, поблизу геотермальної електростанції Свартсенгі  основного постачальника електроенергії і води для 30 тис. жителів півострова Рейк'янес, а також водосховища з прісною водою.

Нагадаємо, що останні 12 місяців для планети Земля стали найспекотнішими в історії. Протягом цього періоду 99% людей світу жили у температурних умовах, які перевищували середньостатистичні.

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