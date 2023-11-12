В Исландии извержение вулкана может уничтожить целый город

Извержение вулкана в Исландии в июле 2023 года. Фото: Reuters

В Исландии в течение следующих нескольких часов или дней ожидается извержение вулкана. Из-за риска уничтожения целого города Гриндавик власти эвакуировали всех людей.

Об этом пишет The Guardian.

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На юго-западном побережье Исландии из города Гриндавик было эвакуировано все население. Это произошло сразу после того, как смещение магмы под земной корой повлекло за собой сотни землетрясений, являющихся предвестником извержения.

"Мы очень обеспокоены состоянием всех домов и инфраструктуры в этом районе", — сказал председатель Управления гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Видир Рейниссон.

Отмечается, что наиболее вероятным сценарием станет открытие трещины в земле возле Гриндавика.

"У нас есть разлом протяженностью около 15 км, и в любой точке этого разлома мы можем увидеть, что может произойти извержение", — сообщил Рейниссон.

По его мнению, не исключена возможность извержения на дне океана, которое, вероятно, повлечет за собой большое облако пепла.

Известно, что Гриндовик расположен в 40 км юго-западнее столицы Рейкьявик, вблизи геотермальной электростанции Свартсенги —основного поставщика электроэнергии и воды для 30 тыс. жителей полуострова Рейкьянес, а также водохранилища с пресной водой.

Напомним, что последние 12 месяцев для планеты Земля стали самыми жаркими в истории. В этот период 99% людей мира жили в температурных условиях, которые превышали среднестатистические.