У Венеції пересихають канали: причина

У Венеції пересихають канали

Італія зіткнулася з новим попередженням про посуху. У зв'язку з аномально низькою кількість опадів у Венеції висихають канали.

Про це повідомляє Reuters.

Невластива для сезону погода

"Тижні сухої зимової погоди викликали занепокоєння щодо того, що Італія може зіткнутися з новою посухою після надзвичайної ситуації минулого літа, коли в Альпах випало менше половини норми снігу, за даними вчених і екологічних груп", — зазначає видання.

Венеція, де повені зазвичай є основною проблемою, стикається з надзвичайно відливами, через які гондоли, водні таксі та машини швидкої допомоги не можуть проїхати деякими з її знаменитих каналів.

Причиною тому вважають цілу сукупність факторів — відсутність дощу, систему високого тиску, повний місяць і морські течії.

Нестача води у річках

Екологічна група Legambiente заявила, що на півночі країни річки та озера страждають від серйозної нестачі води. По, найдовша річка Італії, яка протікає від Альп на північному заході до Адріатики, має на 61% менше води, ніж зазвичай у цю пору року.

У липні минулого року Італія оголосила надзвичайний стан для територій, що оточують річку По, на яку припадає приблизно третина сільськогосподарського виробництва країни, і яка зазнала найгіршої посухи за 70 років.

"Ми перебуваємо в ситуації з дефіцитом води, який накопичувався з зими 2020-2021 років. Потрібно відновити 500 міліметрів у північно-західних областях: нам потрібно 50 днів дощу", — сказав експерт з клімату з італійського науково-дослідного інституту CNR Массіміліано Паскі.

Рівень води на озері Гарда на півночі Італії впав до рекордно низького рівня, завдяки чому можна дістатися до невеликого острова Сан-Бьяджіо на озері відкритим шляхом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що площа морського льоду навколо Антарктиди цього року є найменшою за усю історію спостережень. Попередній рекордний показник був побитий за два тижні до завершення літа у південній півкулі.