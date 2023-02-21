В Венеции пересыхают каналы: причина

В Италии пересыхают знаменитые венецианские каналы: в чем причина
Италия столкнулась с новым предупреждением о засухе. В связи с аномально низким количеством осадков в Венеции высыхают каналы.
Об этом сообщает Reuters.
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Несвойственная для сезона погода
"Недели сухой зимней погоды вызвали обеспокоенность тем, что Италия может столкнуться с новой засухой после чрезвычайной ситуации прошлым летом, когда в Альпах выпало менее половины нормы снега, по данным ученых и экологических групп", — отмечает издание.
Венеция, где наводнения обычно являются основной проблемой, сталкивается с чрезвычайно отливами, из-за которых гондолы, водные такси и машины скорой помощи не могут проехать по некоторым из ее знаменитых каналов.
Причиной тому считают целую совокупность факторов – отсутствие дождя, систему высокого давления, полнолуние и морские течения.
Нехватка воды в реках
Экологическая группа Legambiente заявила, что на севере страны реки и озера страдают от серьезной нехватки воды. Самая длинная река Италии По, протекающая от Альп на северо-западе до Адриатики, имеет на 61% меньше воды, чем обычно в это время года.
В июле прошлого года Италия объявила чрезвычайное положение для территорий, окружающих реку По, на которую приходится примерно треть сельскохозяйственного производства страны, и испытавшей наихудшую засуху за 70 лет.
"Мы находимся в ситуации с дефицитом воды, который накапливался с зимы 2020-2021 годов. Нужно восстановить 500 миллиметров в северо-западных областях: нам нужно 50 дней дождя", — сказал эксперт по климату из итальянского научно-исследовательского института CNR Массимилиано Паски.
Уровень воды на озере Гарда на севере Италии упал до рекордно низкого уровня, благодаря чему можно добраться до небольшого острова Сан-Бьяджио на озере по открытому пути.
Напомним, ранее стало известно, что площадь морского льда вокруг Антарктиды в этом году наименьшая за всю историю наблюдений. Предыдущий рекордный показатель был побит за две недели до завершения лета в южном полушарии.