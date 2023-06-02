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В Карпатах розставлять фотопастки: на кого полюватимуть активісти

2 червня 2023 11:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Карпатах розставлять фотопастки: на кого полюватимуть активісти
Джипінгом у Карпатах займався навіть відомий телеведучий Дмитро Комаров. Фото з соцмереж
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Для боротьби із джипінгом у Карпатах на схилах гори Пікуй активісти встановлять три фотопастки. Дані з них передаватимуться у Нацполіцію Закарпатської області.

Про це у коментарі Zaxid.net заявила очільниця громадської організації "Зберегти Пікуй" Наталія Вишневська.

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За словами Наталії Вишневської, ситуація із джипінгом та іншими транспортними засобами (квадроциклами, багі та ендуро мотоциклами) на Карпатських горах є критичною.

Очільниця ГО розповіла про те, як активісти у кінці травня намагалися зупинити сім мотоциклів у заказнику Пікуй.

"Ми не змогли їх зупинити, звісно, вони поїхали навпростець через заповідник і понад дві години рвали туристичну стежку, якою намагалися піднятися на гору", — заявила Наталія Вишневська.

Фотопастки на Пікую

Для боротьби із джиперами активісти громадської організації "Зберегти Пікуй" планують встановити на схилах однойменної гри три фотопастки.

"Ми розмістимо їх в різних місцях, але не розголошуємо, де саме. Дані з фотопасток передаватимуться в Державну екологічну інспекцію та в Національну поліцію у Закарпатській області", — зазначила очільниця громадської організації.

Нагадаємо, що в березні у Карпатах зафіксували рідкісне явище "Брокенський привид".

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