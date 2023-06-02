В Карпатах расставят фотоловушки: на кого будут охотиться активисты

Джипингом в Карпатах занимался даже известный телеведущий Дмитрий Комаров. Фото из соцсетей

Для борьбы с джипингом в Карпатах на склонах горы Пикуй активисты установят три фотоловушки. Данные из них будут передаваться в Нацполицию Закарпатской области .

Об этом в комментарии Zaxid.net заявила глава общественной организации "Зберегти Пікуй" Наталья Вишневская.

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По словам Натальи Вишневской, ситуация с джипингом и другими транспортными средствами (квадроциклами, баги и эндуро мотоциклами) на Карпатских горах критическая.

Глава ОО рассказала о том, как активисты в конце мая пытались остановить семь мотоциклов в заказнике Пикуй.

"Мы не смогли их остановить, конечно, они поехали напрямик через заповедник и более двух часов рвали туристическую тропу, по которой пытались подняться на гору", — заявила Наталья Вишневская.

Фотоловушки на Пикую

Для борьбы с джиперами активисты общественной организации "Зберегти Пікуй" планируют установить на склонах одноименной игры три фотоловушки.

"Мы разместим их в разных местах, но не разглашаем, где именно. Данные с фотоловушек будут передаваться в Государственную экологическую инспекцию и в Национальную полицию в Закарпатской области", — отметила глава общественной организации.

Напомним, что в марте в Карпатах зафиксировали редкое явление "Брокенское привидение".