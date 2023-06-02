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В Карпатах расставят фотоловушки: на кого будут охотиться активисты

2 июня 2023 11:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Карпатах расставят фотоловушки: на кого будут охотиться активисты
Джипингом в Карпатах занимался даже известный телеведущий Дмитрий Комаров. Фото из соцсетей
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Для борьбы с джипингом в Карпатах на склонах горы Пикуй активисты установят три фотоловушки. Данные из них будут передаваться в Нацполицию Закарпатской области .

Об этом в комментарии Zaxid.net заявила глава общественной организации "Зберегти Пікуй" Наталья Вишневская.

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Катастрофа с джипингом

По словам Натальи Вишневской, ситуация с джипингом и другими транспортными средствами (квадроциклами, баги и эндуро мотоциклами) на Карпатских горах критическая.

Глава ОО рассказала о том, как активисты в конце мая пытались остановить семь мотоциклов в заказнике Пикуй.

"Мы не смогли их остановить, конечно, они поехали напрямик через заповедник и более двух часов рвали туристическую тропу, по которой пытались подняться на гору", — заявила Наталья Вишневская.

Фотоловушки на Пикую

Для борьбы с джиперами активисты общественной организации "Зберегти Пікуй" планируют установить на склонах одноименной игры три фотоловушки.

"Мы разместим их в разных местах, но не разглашаем, где именно. Данные с фотоловушек будут передаваться в Государственную экологическую инспекцию и в Национальную полицию в Закарпатской области", — отметила глава общественной организации.

Напомним, что в марте в Карпатах зафиксировали редкое явление "Брокенское привидение".

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