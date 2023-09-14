В Україні стався землетрус
У четвер, 14 вересня, на Закарпатті стався землетрус. Його магнітуда склала 2 бали.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Землетрус у Закарпатті
Повідомляється, що екологічне явище зафіксували близько 11:52. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 6 кілометрів на схід від міста Виноградів й залягав на глибині 5 кілометрів.
За класифікацією, даний землетрус відносять до невідчутних. Він не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України.
Варто зазначити, що останній землетрус на Закарпатті був зареєстрований 15 серпня 2023 року з магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера).
Нагадаємо, 6 вересня, у Чернівецькій області зафіксували землетрус. Коливання були невідчутні для людей.
Додамо, що нещодавно під час атак РФ на Київщину зафіксували сейсмічну активність.