В Україні стався землетрус

Наслідки землетрусу. Фото ілюстративне: google

У четвер, 14 вересня, на Закарпатті стався землетрус. Його магнітуда склала 2 бали.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

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Повідомляється, що екологічне явище зафіксували близько 11:52. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 6 кілометрів на схід від міста Виноградів й залягав на глибині 5 кілометрів.

Місце землетрусу. Фото: скриншот

За класифікацією, даний землетрус відносять до невідчутних. Він не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України.

Варто зазначити, що останній землетрус на Закарпатті був зареєстрований 15 серпня 2023 року з магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера).

Повідомлення про землетрус. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 вересня, у Чернівецькій області зафіксували землетрус. Коливання були невідчутні для людей.

Додамо, що нещодавно під час атак РФ на Київщину зафіксували сейсмічну активність.