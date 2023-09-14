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В Україні стався землетрус

14 вересня 2023 14:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Україні стався землетрус
Наслідки землетрусу. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У четвер, 14 вересня, на Закарпатті стався землетрус. Його магнітуда склала 2 бали. 

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю

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Землетрус у Закарпатті

Повідомляється, що екологічне явище зафіксували близько 11:52.  Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 6 кілометрів на схід від міста Виноградів й залягав на глибині 5 кілометрів. 

Землетрус на Закарпатті
Місце землетрусу. Фото: скриншот

За класифікацією, даний землетрус відносять до невідчутних. Він не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України.

Варто зазначити, що останній землетрус на Закарпатті був зареєстрований 15 серпня 2023 року з магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера).

Землетрус в Україні
Повідомлення про землетрус. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 вересня, у Чернівецькій області зафіксували землетрус. Коливання були невідчутні для людей.

Додамо, що нещодавно під час атак РФ на Київщину зафіксували сейсмічну активність.

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