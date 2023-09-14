В Украине произошло землетрясение
В четверг, 14 сентября, в Закарпатье произошло землетрясение Его магнитуда составила 2 балла.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Землетрясение в Закарпатье
Сообщается, что экологическое явление было зафиксировано около 11:52. Эпицентр землетрясения находился в 6 километрах к востоку от города Виноградов и залегал на глубине 5 километров.
По классификации, данное землетрясение относят к неощутимым. Он не несет угрозы населению и объектам критической инфраструктуры Украины.
Следует отметить, что последнее землетрясение в Закарпатье было зарегистрировано 15 августа 2023 года с магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера).
Напомним, 6 сентября в Черновицкой области зафиксировали землетрясение. Колебания были неощутимы для людей.
Добавим, что недавно во время атак РФ в Киевскую область зафиксировали сейсмическую активность.