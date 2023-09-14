В Украине произошло землетрясение

Последствия землетрясения. Фото иллюстративное: google

В четверг, 14 сентября, в Закарпатье произошло землетрясение Его магнитуда составила 2 балла.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

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Сообщается, что экологическое явление было зафиксировано около 11:52. Эпицентр землетрясения находился в 6 километрах к востоку от города Виноградов и залегал на глубине 5 километров.

Место землетрясения. Фото: скриншот

По классификации, данное землетрясение относят к неощутимым. Он не несет угрозы населению и объектам критической инфраструктуры Украины.

Следует отметить, что последнее землетрясение в Закарпатье было зарегистрировано 15 августа 2023 года с магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера).

Сообщение о землетрясении. Фото: скриншот

Напомним, 6 сентября в Черновицкой области зафиксировали землетрясение. Колебания были неощутимы для людей.

Добавим, что недавно во время атак РФ в Киевскую область зафиксировали сейсмическую активность.