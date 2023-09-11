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Землетрус у Марокко: яка кількість загиблих та що відбувається в країні зараз

11 вересня 2023 07:56
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Козюк Тетяна
редактор
Землетрус у Марокко: яка кількість загиблих та що відбувається в країні зараз
Місцевий житель дивиться на руїни після землетрусу в Марокко. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Смертельний землетрус, який сколихнув Марокко 8 вересня, забрав життя понад 2 тисячі людей. Приблизно стільки ж зазнали поранень. 

Про це повідомляє видання Aljazeera.

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Жертви землетрусу

Як повідомляє державне телебачення Марокко, кількість загиблих внаслідок екологічної катастрофи налічує 2122 осіб. 

Окрім цього, поранення отримали 2421 людина. 

Землетрус в Марокко
Руїни після землетрусу в Марокко. Фото: Reuters

Що відбувається у Марокко 

Наразі в Марокко продовжуються пошуково-рятувальні роботи. За словами представників комітету Червоного Хреста, "наступні 24-48 годин будуть критичними з точки зору порятунку життів". 

Однак деякі населені пункти, що розташовані в горах, є ізольованими. Це значно ускладнює ситуацію, адже потрібно додатково розчищати дороги для машин швидкої допомоги та пошуково-рятувальних команд.

Землетрус в Марокко
Рятувальники розбирають завали після землетрусу. Фото: Reuters

Іноземна допомога для Марокко

За останньою інформацією, Катар готується надати допомогу постраждалому від землетрусу Марокко. Для цього країна відправить чотири літаки пошуково-рятувальної операції. Окрім цього, буде надано транспортні засоби, намети, медичне обладнання та продовольство.

Також допомогу в пошукових операціях відправить Британія та Іспанія. 

Нагадаємо, увечері 8 вересня в Марокко стався потужний землетрус. Його  зафіксували близько 22:00 (за Гринвічем) у провінціях Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азілал, Чічауа та Тарудант. Епіцентр екологічної катастрофи розміщувався поблизу району Ігіл у Високому Атласі.

Додамо, раніше ми показували моторошні кадри наслідків землетрусу в Марокко. 

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