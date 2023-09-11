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Землетрясение в Марокко: какое количество погибших и что происходит в стране сейчас

11 сентября 2023 07:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Землетрясение в Марокко: какое количество погибших и что происходит в стране сейчас
Местный житель смотрит на развалины после землетрясения в Марокко. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Смертельное землетрясение, всколыхнувшее Марокко 8 сентября, унесло жизни более 2 тысяч человек. Приблизительно столько же получили ранения.

Об этом сообщает издание Aljazeera.

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Жертвы землетрясения

Как сообщает государственное телевидение Марокко, количество погибших в результате экологической катастрофы насчитывает 2122 человека.

Кроме этого, ранения получили 2421 человек.

Землетрясение в Марокко
Руины после землетрясения в Марокко. Фото: Reuters

Что происходит в Марокко

Сейчас в Марокко продолжаются поисково-спасательные работы. По словам представителей комитета Красного Креста, "следующие 24-48 часов будут критическими с точки зрения спасения жизней".

Однако некоторые населенные пункты, находящиеся в горах, изолированы. Это значительно усложняет ситуацию, ведь нужно дополнительно расчищать дороги для машин скорой помощи и поисково-спасательных команд.

Землетрясение в Марокко
Спасатели разбирают завалы после землетрясения. Фото: Reuters

Иностранная помощь для Марокко

По последней информации, Катар готовится оказать помощь пострадавшему от землетрясения Марокко. Для этого страна отправит четыре самолета поисково-спасательной операции. Кроме того, будут предоставлены транспортные средства, палатки, медицинское оборудование и продовольствие.

Также помощь в поисковых операциях направит Британия и Испания.

Напомним, вечером, 8 сентября, в Марокко произошло мощное землетрясение. Его зафиксировали около 22:00 (по Гринвичу) в провинциях Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азилал, Чичауа и Тарудант. Эпицентр экологической катастрофы размещался вблизи района Игил в Высоком Атласе.

Добавим, раньше мы показывали жуткие кадры последствий землетрясения в Марокко.

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