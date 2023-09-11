Землетрясение в Марокко: какое количество погибших и что происходит в стране сейчас
Смертельное землетрясение, всколыхнувшее Марокко 8 сентября, унесло жизни более 2 тысяч человек. Приблизительно столько же получили ранения.
Об этом сообщает издание Aljazeera.
Жертвы землетрясения
Как сообщает государственное телевидение Марокко, количество погибших в результате экологической катастрофы насчитывает 2122 человека.
Кроме этого, ранения получили 2421 человек.
Что происходит в Марокко
Сейчас в Марокко продолжаются поисково-спасательные работы. По словам представителей комитета Красного Креста, "следующие 24-48 часов будут критическими с точки зрения спасения жизней".
Однако некоторые населенные пункты, находящиеся в горах, изолированы. Это значительно усложняет ситуацию, ведь нужно дополнительно расчищать дороги для машин скорой помощи и поисково-спасательных команд.
Иностранная помощь для Марокко
По последней информации, Катар готовится оказать помощь пострадавшему от землетрясения Марокко. Для этого страна отправит четыре самолета поисково-спасательной операции. Кроме того, будут предоставлены транспортные средства, палатки, медицинское оборудование и продовольствие.
Также помощь в поисковых операциях направит Британия и Испания.
Напомним, вечером, 8 сентября, в Марокко произошло мощное землетрясение. Его зафиксировали около 22:00 (по Гринвичу) в провинциях Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азилал, Чичауа и Тарудант. Эпицентр экологической катастрофы размещался вблизи района Игил в Высоком Атласе.
Добавим, раньше мы показывали жуткие кадры последствий землетрясения в Марокко.