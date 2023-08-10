Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Екологія arrow В Україні стався землетрус: де зафіксували природне лихо arrow

В Україні стався землетрус: де зафіксували природне лихо

10 серпня 2023 16:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Україні на Закарпатті зафіксували землетрус: деталі
Наслідки землетрусу. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 10 серпня, в Україні зафіксували землетрус. Стався він на Закарпатті поблизу міста Ужгород. 

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Читайте також:

Що відомо про землетрус на Закарпатті

Повідомляється, що природне лихо зафіксували близько 10:36. Його епіцентр був розташований за 10 кілометрів на схід від міста Ужгород, що у Закарпатській області, й залігав на глибині 5 кілометрів. 

Магнітуда землетрусу становила 2,4 бали за шкалою Ріхтера.

"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", — йдеться у повідомленні. 

null
На карті позначено епіцентр землетрусу. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нещодавно, 31 липня, на Закарпатті вже був землетрус магнітудою 2,1 бали. Його зафіксували за 6 кілометрів від міста Свалява. 

Також ми писали, що у червні цього року землетрус сколихнув Полтавську область. Його магнітуда становила 3,7 бали за шкалою Ріхтера.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Вибори під час війни: чи справді влада готується до перегонів. Ексклюзив

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз