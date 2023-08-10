В Україні на Закарпатті зафіксували землетрус: деталі

В Україні стався землетрус: де зафіксували природне лихо
Сьогодні, 10 серпня, в Україні зафіксували землетрус. Стався він на Закарпатті поблизу міста Ужгород.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Що відомо про землетрус на Закарпатті
Повідомляється, що природне лихо зафіксували близько 10:36. Його епіцентр був розташований за 10 кілометрів на схід від міста Ужгород, що у Закарпатській області, й залігав на глибині 5 кілометрів.
Магнітуда землетрусу становила 2,4 бали за шкалою Ріхтера.
"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що нещодавно, 31 липня, на Закарпатті вже був землетрус магнітудою 2,1 бали. Його зафіксували за 6 кілометрів від міста Свалява.
Також ми писали, що у червні цього року землетрус сколихнув Полтавську область. Його магнітуда становила 3,7 бали за шкалою Ріхтера.