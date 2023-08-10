В Україні на Закарпатті зафіксували землетрус: деталі

Наслідки землетрусу. Фото ілюстративне: google

Сьогодні, 10 серпня, в Україні зафіксували землетрус. Стався він на Закарпатті поблизу міста Ужгород.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

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Повідомляється, що природне лихо зафіксували близько 10:36. Його епіцентр був розташований за 10 кілометрів на схід від міста Ужгород, що у Закарпатській області, й залігав на глибині 5 кілометрів.

Магнітуда землетрусу становила 2,4 бали за шкалою Ріхтера.

"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", — йдеться у повідомленні.

На карті позначено епіцентр землетрусу. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нещодавно, 31 липня, на Закарпатті вже був землетрус магнітудою 2,1 бали. Його зафіксували за 6 кілометрів від міста Свалява.

Також ми писали, що у червні цього року землетрус сколихнув Полтавську область. Його магнітуда становила 3,7 бали за шкалою Ріхтера.