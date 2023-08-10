В Украине в Закарпатье зафиксировали землетрясение: детали

Последствия землетрясения. Фото иллюстративное: google

Сегодня, 10 августа, в Украине зафиксировали землетрясение. Произошло оно в Закарпатье близ города Ужгород.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

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Сообщается, что природное бедствие зафиксировали около 10:36. Его эпицентр был расположен в 10 километрах к востоку от города Ужгород, что в Закарпатской области, и залегал на глубине 5 километров.

Магнитуда землетрясения составила 2,4 балла по шкале Рихтера.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым", — говорится в сообщении.

На карте отмечен эпицентр землетрясения. Фото: скриншот

Напомним, что недавно, 31 июля, в Закарпатье уже было землетрясение магнитудой 2,1 балла. Его зафиксировали в 6 километрах от города Свалява.

Также мы писали, что в июне этого года землетрясение всколыхнуло Полтавскую область. Его магнитуда составляла 3,7 балла по шкале Рихтера.