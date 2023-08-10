В Украине в Закарпатье зафиксировали землетрясение: детали

В Украине случилось землетрясение: где зафиксировали природное бедствие
Сегодня, 10 августа, в Украине зафиксировали землетрясение. Произошло оно в Закарпатье близ города Ужгород.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Что известно о землетрясении на Закарпатье
Сообщается, что природное бедствие зафиксировали около 10:36. Его эпицентр был расположен в 10 километрах к востоку от города Ужгород, что в Закарпатской области, и залегал на глубине 5 километров.
Магнитуда землетрясения составила 2,4 балла по шкале Рихтера.
"По классификации землетрясений относится к неощутимым", — говорится в сообщении.
Напомним, что недавно, 31 июля, в Закарпатье уже было землетрясение магнитудой 2,1 балла. Его зафиксировали в 6 километрах от города Свалява.
Также мы писали, что в июне этого года землетрясение всколыхнуло Полтавскую область. Его магнитуда составляла 3,7 балла по шкале Рихтера.