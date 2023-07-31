На Закарпатті стався землетрус 31 липня

Наслідки землетрусу. Фото: скриншот

Сьогодні, 31 липня, на Закарпатті стався землетрус магнітудою 2,1. Його зафіксували за 6 кілометрів від міста Свалява.

Про це йдеться у повідомленні Головного центру спеціального контролю у Facebook.

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Відомо, що землетрус стався близько 14:25. Епіцентр екологічного лиха був за 6 кілометрів на захід від міста Свалява, на глибині 6 кілометрів.

Даний землетрус класифікують як ледь відчутний. Він не становить загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури.

"Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про землетрус. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчені прогнозують глобальну катастрофу, а саме руйнування життєво важливої системи океанічних течій впродовж кількох десятиліть, якщо забруднення буде продовжуватися. Це може стати катастрофічним для глобальної погоди та вплинути на кожну людину на планеті.

Також ми писали про те, що вчені провели дослідження щодо зміни кольору води Світового океану. Вони помітили, що за останні 20 років океани сильно змінили колір, що не можна пояснити природними причинами. Дослідники припускають, що це пов'язано з людською діяльністю.