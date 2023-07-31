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В Украине зафиксировали землетрясение: что известно

31 июля 2023 23:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Закарпатье произошло землетрясение 31 июля
Последствия землетрясения. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 31 июля, в Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,1. Его зафиксировали в 6 километрах от города Свалява.

Об этом говорится в сообщении Главного центра специального контроля в Facebook.

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Известно, что землетрясение произошло около 14:25. Эпицентр экологического бедствия находился в 6 километрах к западу от города Свалява, на глубине 6 километров.

Данное землетрясение классифицируют как едва ощутимое. Оно не представляет угрозы населению и объектам критической инфраструктуры.

"Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", — говорится в сообщении.

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Сообщение о землетрясении. Фото: скриншот

Напомним, ученые прогнозируют глобальную катастрофу, а именно разрушение жизненно важной системы океанических течений в течение нескольких десятилетий, если загрязнение будет продолжаться. Это может оказаться катастрофическим для глобальной погоды и повлиять на каждого человека на планете.

Также мы писали о том, что ученые провели исследование по изменению цвета воды Мирового океана. Они заметили, что за последние 20 лет океаны сильно изменили цвет, что нельзя объяснить естественными причинами. Исследователи предполагают, что это связано с человеческой деятельностью.

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