Вчені прогнозують глобальну катастрофу: коли це станеться

Земля із висоти пташиного польоту. Фото: freepik.com

Вчені попереджають про руйнування життєво важливої системи океанічних течій впродовж кількох десятиліть, якщо забруднення буде продовжуватися. Це може стати катастрофічним для глобальної погоди та вплинути на кожну людину на планеті.

Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що Атлантична меридіональна перекидна циркуляція (AMOC – Atlantic Meridional Overturning Circulation), куди входить і Гольфстрім, може зупинитись приблизно в середині століття або навіть вже 2025 року. Попри те, що наразі ці відомості ще потребують уточнень, вчені неабияк занепокоєні змінами в океані.

AMOC — це глобальний конвеєр, що транспортує теплу воду з тропіків до Північної Атлантики. Після того, як вона охолоджується і збагачується сіллю, занурюється глибоко в океан та розповсюджується на південь. Ця система течій і регулює клімат на планеті, відповідно її крах матиме непоправні наслідки для людства.

Кліматична криза прискорюється, що загрожує нестабільності AMOC. Нагрівання океанів і танення льоду призводять до занадто прісної води, що знижує її щільність і затримує рух системи течій. Це вже траплялося понад 12 000 років тому, коли танення льодовиків призвело до великих температурних змін у Північній півкулі.

У новому дослідженні вчені виявили "сигнали раннього попередження" про критичні зміни в AMOC, які можуть статися вже до 2025 року і не пізніше 2095 року. Найімовірніше — між 2039 і 2070 роками.

Тому науковці закликають до негайних заходів для боротьби з забрудненням та нагріванням планети, а також до контролю над таненням льодовиків в Арктиці.

Нагадаємо, що вчені провели дослідження щодо зміни кольору води Світового океану. Вони помітили, що за останні 20 років океани сильно змінили колір, що не можна пояснити природними причинами. Дослідники припускають, що це пов'язано з людською діяльністю.