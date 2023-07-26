Ученые прогнозируют глобальную катастрофу: когда это произойдет

Земля с высоты птичьего полета. Фото: freepik.com

Ученые предупреждают о разрушении жизненно важной системы океанических течений в течение нескольких десятилетий, если загрязнение будет продолжаться. Это может оказаться катастрофическим для глобальной погоды и повлиять на каждого человека на планете.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что Атлантическая меридиональная опрокидывающаяся циркуляция (AMOC — Atlantic Meridional Overturning Circulation), куда входит и Гольфстрим, может остановиться примерно в середине века или даже уже в 2025 году. Несмотря на то, что эти сведения еще нуждаются в уточнениях, ученые изрядно обеспокоены изменениями в океане.

AMOC — это глобальный конвейер, транспортирующий теплую воду из тропиков в Северную Атлантику. После того как она охлаждается и обогащается солью, глубоко погружается в океан и распространяется на юг. Эта система течений и регулирует климат на планете, соответственно ее крах будет иметь непоправимые последствия для человечества.

Климатический кризис ускоряется, что чревато нестабильностью AMOC. Нагрев океанов и таяние льда приводят к слишком пресной воде, что снижает ее плотность и задерживает движение системы течений. Это уже случалось более 12 000 лет назад, когда таяние ледников привело к большим температурным изменениям в Северном полушарии.

В новом исследовании ученые обнаружили "сигналы раннего предупреждения" о критических изменениях в AMOC, которые могут произойти уже к 2025 году и не позднее 2095 года. Скорее всего — между 2039 и 2070 годами.

Поэтому ученые призывают к немедленным мерам по борьбе с загрязнением и нагреванием планеты, а также к контролю над таянием ледников в Арктике.

Напомним, что ученые провели исследование по изменению цвета воды Мирового океана. Они заметили, что за последние 20 лет океаны сильно изменили цвет, что нельзя объяснить естественными причинами. Исследователи предполагают, что это связано с человеческой деятельностью.