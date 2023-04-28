В Україні вперше розглянуть у суді справу про екоцид

Внаслідок забруднення промисловими скидами води у річці загинула риба. Фото: Офіс генпрокурора

Двох службовців підприємства обвинувачують в отруєнні водних ресурсів промисловими скидами. Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури скерували до суду перший за часи історії незалежної України обвинувальний акт за фактом вчинення екоциду (ст. 441 КК України).

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Читайте також:

Подробиці справи

"Протиправні дії інкримінуються двом відповідальним особам великого приватного підприємства на Хмельниччині, яке займається виготовленням картонно-паперової продукції. До правоохоронних органів надходили численні скарги громадськості щодо масової загибелі рослинного і тваринного світу у річці, яка є притокою р. Случ. Водний об’єкт розташовується у межах Хмельницької та Житомирської областей", — розповіли у прокуратурі.

Загибель риби внаслідок забруднення води. Фото: Офіс генпрокурора

Слідство встановило, що начальник та майстер підрозділу тепловодопостачання госптовариства з жовтня 2017 по січень 2021 року не забезпечили якісне та комплексне очищення промислових стоків підприємства від забруднюючих речовин.

"У процесі виробництва вони систематично умисно здійснювали скиди забруднених зворотних вод у річку, у тому числі з перевищенням змісту гранично допустимої концентрації забруднюючих токсичних речовин", — йдеться у повідомленні.

Підприємство, яке скидало промислові відходи у річку. Фото: Офіс генпрокурора

Унаслідок цих дій на ділянці близько 4 км від місця скиду зворотних вод повне знищення живих організмів донної фауни.

На момент проведення інженерно-екологічної експертизи стан вод у річці визначено як "дуже брудні". Через забруднення води хімічними речовинами зникла річкова флора і фауна. Зруйновано гідроекосистему.

Забруднення води промисловими відходами. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, нещодавно міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець розповів, що повномасштабне вторгнення Росії на територію України завдало екологічних збитків на суму у два трильйони гривень. Деякі природні ресурси України було втрачено на завжди.