В Украине впервые рассмотрят в суде дело об экоциде

В результате загрязнения промышленными сбросами воды в реке погибла рыба. Фото: Офис генпрокурора

Двух служащих предприятия обвиняют в отравлении водных ресурсов промышленными сбросами. Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры направили в суд первый за время истории независимой Украины обвинительный акт по факту совершения экоцида (ст. 441 УК Украины).

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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Подробности дела

"Противоправные действия инкриминируются двум ответственным лицам крупного частного предприятия в Хмельницкой области, которое занимается изготовлением картонно-бумажной продукции. В правоохранительные органы поступали многочисленные жалобы общественности по массовой гибели растительного и животного мира в реке, которая является притоком р. Случ. Водный объект располагается в пределах Хмельницкой и Житомирской областей", — рассказали в прокуратуре.

Гибель рыбы в результате загрязнения воды. Фото: Офис генпрокурора

Следствие установило, что начальник и мастер подразделения тепловодоснабжения хозобщества с октября 2017 по январь 2021 не обеспечили качественную и комплексную очистку промышленных стоков предприятия от загрязняющих веществ.

"В процессе производства они систематически преднамеренно осуществляли сбросы загрязненных вод в реку, в том числе с превышением содержания предельно допустимой концентрации загрязняющих токсичных веществ", — говорится в сообщении.

Предприятие, которое сбрасывало промышленные отходы в реку. Фото: Офис генпрокурора

В результате этих действий на участке около 4 км от места сброса возвратных вод полное уничтожение живых организмов донной фауны.

На момент проведения инженерно-экологической экспертизы состояние вод в реке определено как "очень грязное". Из-за загрязнения воды химическими веществами исчезла речная флора и фауна. Разрушена гидроэкосистема.

Загрязнение воды промышленными отходами. Фото: Офис генпрокурора

Напомним, недавно министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец рассказал, что полномасштабное вторжение России на территорию Украины нанесло экологический ущерб на сумму в два триллиона гривен. Некоторые природные ресурсы Украины были потеряны всегда.