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Вчені озвучили моторошний прогноз щодо вимирання людства через глобальне потепління

31 серпня 2023 10:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вчені озвучили моторошний прогноз щодо вимирання людства через глобальне потепління
Суха земля через посуху. Фото:Радіо Свобода
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Швидкі темпи глобального потепління можуть призвести до трагічних наслідків, зокрема, до численних жертв на планеті. За підрахунками вчених, впродовж століття може загинути до 3 мільярдів людей.

Про це йдеться у науковому журналі Energies.

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Трагічні наслідки глобального потепління

Вчені спостерігають зростання глобальних викидів парникових газів (ПГ) і концентрації вуглекислого газу (CO2) в атмосфері. Вони заявляють, що антропогенна глобальна дестабілізація клімату відбувається і має потенційно незворотні негативні наслідки для глобального довкілля та соціального та економічного добробуту людства.

За підрахунками фахівців, за 100 років може загинути до мільярда людей, тобто один мільйон — на рік.

"Протягом десятиліття чи більше остаточна кількість смертей буде набагато більшою, ніж 100 мільйонів, або один мільйон на рік протягом століття — це в найкращому випадку. І навпаки, остаточне число загиблих у сценарії потепління на 2 °C, безумовно, буде набагато менше ніж 10 мільярдів, що є прогнозованою глобальною популяцією людей у ​​2100 році", — йдеться у дослідженні.

Там пояснили, що потепління на понад 2 °C справді може призвести до того, що природні кліматичні реакції вийдуть з-під контролю, що зрештою призведе до вимирання людства. Між цими крайніми межами ймовірно понад 300 мільйонів (найкращий сценарій) і менш як 3 мільярди (найгірший сценарій) загинуть.

Нагадаємо, вже цього літа у Південній Кореї аномальна спека забрала щонайменше 23 життя. Люди непритомніють просто на вулиці через рекордні показники температури, яка місцями упродовж червня-липня сягала до +47°C.

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