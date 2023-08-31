Вчені озвучили моторошний прогноз щодо вимирання людства через глобальне потепління
Швидкі темпи глобального потепління можуть призвести до трагічних наслідків, зокрема, до численних жертв на планеті. За підрахунками вчених, впродовж століття може загинути до 3 мільярдів людей.
Про це йдеться у науковому журналі Energies.
Трагічні наслідки глобального потепління
Вчені спостерігають зростання глобальних викидів парникових газів (ПГ) і концентрації вуглекислого газу (CO2) в атмосфері. Вони заявляють, що антропогенна глобальна дестабілізація клімату відбувається і має потенційно незворотні негативні наслідки для глобального довкілля та соціального та економічного добробуту людства.
За підрахунками фахівців, за 100 років може загинути до мільярда людей, тобто один мільйон — на рік.
"Протягом десятиліття чи більше остаточна кількість смертей буде набагато більшою, ніж 100 мільйонів, або один мільйон на рік протягом століття — це в найкращому випадку. І навпаки, остаточне число загиблих у сценарії потепління на 2 °C, безумовно, буде набагато менше ніж 10 мільярдів, що є прогнозованою глобальною популяцією людей у 2100 році", — йдеться у дослідженні.
Там пояснили, що потепління на понад 2 °C справді може призвести до того, що природні кліматичні реакції вийдуть з-під контролю, що зрештою призведе до вимирання людства. Між цими крайніми межами ймовірно понад 300 мільйонів (найкращий сценарій) і менш як 3 мільярди (найгірший сценарій) загинуть.
Нагадаємо, вже цього літа у Південній Кореї аномальна спека забрала щонайменше 23 життя. Люди непритомніють просто на вулиці через рекордні показники температури, яка місцями упродовж червня-липня сягала до +47°C.