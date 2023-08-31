Ученые озвучили жуткий прогноз по вымиранию человечества из-за глобального потепления

Сухая земля из-за засухи. Фото:Радио Свобода

Быстрые темпы глобального потепления могут привести к трагическим последствиям, в частности к многочисленным жертвам на планете. По подсчетам ученых, за столетие может погибнуть до 3 миллиардов человек.

Об этом говорится в научном журнале Energies.

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Трагические последствия глобального потепления

Ученые наблюдают рост глобальных выбросов парниковых газов (ПГ) и концентрацию углекислого газа (CO2) в атмосфере. Они заявляют, что антропогенная глобальная дестабилизация климата происходит и имеет потенциально необратимые негативные последствия для глобальной среды и социального и экономического благосостояния человечества.

По подсчетам специалистов, за 100 лет может погибнуть до миллиарда человек, то есть один миллион в год.

"В течение десятилетия или более окончательное количество смертей будет намного больше, чем 100 миллионов, или один миллион в год в течение века — это в лучшем случае. И наоборот, окончательное число погибших в сценарии потепления на 2 °C, безусловно, будет гораздо меньше 10 миллиардов, что является прогнозируемой глобальной популяцией людей в 2100 году", — говорится в исследовании.

Там объяснили, что потепление более чем на 2°C действительно может привести к тому, что природные климатические реакции выйдут из-под контроля, что в конечном итоге приведет к вымиранию человечества. Между этими крайними пределами вероятно более 300 миллионов (лучший сценарий) и менее 3 миллиардов (худший сценарий) погибнут.

Напомним, уже этим летом в Южной Корее аномальная жара унесла по меньшей мере 23 жизни. Люди падают в обморок прямо на улице из-за рекордных показателей температуры, которая местами в течение июня-июля достигала +47°C.