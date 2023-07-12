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Виверження вулкана біля Рейк’явіка сповільнюється

12 липня 2023 04:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Виверження вулкана біля Рейк’явіка сповільнюється
Виверження вулкана в Ісландії. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Ісландії поблизу столиці країни Рейк'явіка зменшується виверження вулкана. Також фіксується зниження рівня газового забруднення.

Про це заявило ісландське метеорологічне бюро Ведур. Повідомляє агенція Reuters.

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Ісландське метеорологічне бюро заявило, що інтенсивність виверження вулкана поблизу Рейк’явіка дещо знизилася. Утім, людей все одно закликали триматися подалі.

Зауважимо, що саме виверження почалося після інтенсивної сейсмічної активності протягом останніх кількох днів і класифікується як тріщинне виверження.

Метеорологічна служба відразу попередила про високу загазованість. Рятувальні служби закликали мешканців жителів півострова Рейк'янес закрити вікна і вимкнути вентиляцію.

Очікується, що небезпечні гази вплинуть на район Фаґрадалсф'ятль на південь від виверження, далі від густонаселених районів.

Нагадаємо, під поверхнею Місяця вчені виявили граніт. Зокрема, це свідчить про наявність вулканізму, якого раніше до цього не спостерігали. 

Відомо, що скупчення граніту часто спостерігають на Землі, але дуже рідко в інших тілах Сонячної системи. Адже для формування такої речовини потрібні особливі умови. 

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