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Извержение вулкана возле Рейкьявика замедляется

12 июля 2023 04:10
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Лариса Голуб
Редактор
Извержение вулкана возле Рейкьявика замедляется
Извержение вулкана в Исландии. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Исландии вблизи столицы страны Рейкьявика уменьшается извержение вулкана. Также фиксируется понижение уровня газового загрязнения.

Об этом заявило исландское метеорологическое бюро Ведур. Сообщает агентство Reuters.

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Исландское метеорологическое бюро заявило, что интенсивность извержения вулкана вблизи Рейкьявика несколько снизилась. Впрочем, людей все равно призывали держаться подальше.

Заметим, что само извержение началось после интенсивной сейсмической активности в течение последних нескольких дней и классифицируется как трещинное извержение.

Метеорологическая служба сразу предупредила о высокой загазованности. Спасательные службы призвали жителей полуострова Рейкьянес закрыть окна и выключить вентиляцию.

Ожидается, что опасные газы повлияют на район Фаградалсфьятль к югу от извержения, дальше от густонаселенных районов.

Напомним, под поверхностью Луны ученые обнаружили гранит. В частности, это свидетельствует о наличии вулканизма, которого раньше до этого не наблюдалось.

Известно, что скопления гранита часто наблюдают на Земле, но очень редко в других телах солнечной системы. Ведь для формирования такого вещества требуются особые условия.

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