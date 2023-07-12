Извержение вулкана возле Рейкьявика замедляется

Извержение вулкана в Исландии. Фото: REUTERS

В Исландии вблизи столицы страны Рейкьявика уменьшается извержение вулкана. Также фиксируется понижение уровня газового загрязнения.

Об этом заявило исландское метеорологическое бюро Ведур. Сообщает агентство Reuters.

Читайте также:

Извержение вулкана в Исландии

Исландское метеорологическое бюро заявило, что интенсивность извержения вулкана вблизи Рейкьявика несколько снизилась. Впрочем, людей все равно призывали держаться подальше.

Заметим, что само извержение началось после интенсивной сейсмической активности в течение последних нескольких дней и классифицируется как трещинное извержение.

Метеорологическая служба сразу предупредила о высокой загазованности. Спасательные службы призвали жителей полуострова Рейкьянес закрыть окна и выключить вентиляцию.

Ожидается, что опасные газы повлияют на район Фаградалсфьятль к югу от извержения, дальше от густонаселенных районов.

A volcano поблизости 20 miles от Ильиландской capital был запущен в ерупт. Это должно привести к неудаче или разрыву в flights, despite being so close to a major airport.



Read more 🔗 https://t.co/lQRVNgvFF0 pic.twitter.com/8q6QnS11tJ — Sky News (@SkyNews) Июль 11, 2023

Напомним, под поверхностью Луны ученые обнаружили гранит. В частности, это свидетельствует о наличии вулканизма, которого раньше до этого не наблюдалось.

Известно, что скопления гранита часто наблюдают на Земле, но очень редко в других телах солнечной системы. Ведь для формирования такого вещества требуются особые условия.