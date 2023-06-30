З Київської залізниці стягнули понад 10 млн грн за шкоду довкіллю
З підрозділу Укрзалізниці стягнули понад 10 млн грн за завдану шкоду довкіллю. Регіональна філія "Південно-західна залізниця" порушила вимоги природоохоронного законодавства.
Про це повідомили Київській міській прокуратурі.
За що стягнули кошти із залізниці
"За позовом Печерської окружної прокуратури м. Києва з регіональної філії "Південно-західна залізниця" стягнуто понад 10 млн грн збитків, заподіяних внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відокремлений підрозділ локомотивного депо Дарниця регіональної філії "Південно-західна залізниця", маючи на праві постійного користування 25 га землі, допустила засмічення частини цієї території промисловими відходами шлаку (відпрацьованим щебенем).
"Збитки, заподіяні порушенням природоохоронного законодавства, становлять понад 10, 2 млн грн, що підтверджуються матеріалами Державної екологічної інспекції Столичного округу", — додали у відомстві.
Нагадаємо, нещодавно в Укрзалізниці розповіли про махінації з купівлями квитків на потяги. Відтак, перевіряється купівля квитків, особливо на найпопулярніші напрямки, аби недопустити шахрайських та неправомірних дій під час придбання білетів. Усі порушення передають у правоохоронні органи.