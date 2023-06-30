З Київської залізниці стягнули понад 10 млн грн за шкоду довкіллю

Потяг Укрзалізниці. Фото: google.com

З підрозділу Укрзалізниці стягнули понад 10 млн грн за завдану шкоду довкіллю. Регіональна філія "Південно-західна залізниця" порушила вимоги природоохоронного законодавства.

Про це повідомили Київській міській прокуратурі.

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"За позовом Печерської окружної прокуратури м. Києва з регіональної філії "Південно-західна залізниця" стягнуто понад 10 млн грн збитків, заподіяних внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відокремлений підрозділ локомотивного депо Дарниця регіональної філії "Південно-західна залізниця", маючи на праві постійного користування 25 га землі, допустила засмічення частини цієї території промисловими відходами шлаку (відпрацьованим щебенем).



"Збитки, заподіяні порушенням природоохоронного законодавства, становлять понад 10, 2 млн грн, що підтверджуються матеріалами Державної екологічної інспекції Столичного округу", — додали у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно в Укрзалізниці розповіли про махінації з купівлями квитків на потяги. Відтак, перевіряється купівля квитків, особливо на найпопулярніші напрямки, аби недопустити шахрайських та неправомірних дій під час придбання білетів. Усі порушення передають у правоохоронні органи.