В УЗ розповіли про махінації з купівлями квитків на потяги

Провідники та пасажири потяга УЗ. Фото: google.com

Укрзалізниця перевіряє купівлю квитків, особливо на найпопулярніші напрямки, аби недопустити шахрайських та неправомірних дій під час придбання білетів. Усі порушення передають у правоохоронні органи.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

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У відомстві розповіли, що УЗ регулярно відслідковує нехарактерні масові запити в онлайн-сервісах, особливо на міжнародних напрямках, і блокує облікові запити із підозрілою активністю.

"Щоб не обмежуватись блокуванням та дати правову оцінку діям спекулянтів, компанія неодноразово зверталася до правоохоронців та направляла всю накопичену інформацію щодо таких спекулянтів", — зазначається у повідомленні.

Так, до відповідальності притягнули тих, хто заважає вільно купувати квитки добросовісним клієнтам.

"Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням Укрзалізниці та розпочала досудове розслідування й системний збір доказів у справі", — кажуть в Укрзалізниці.

Там додають, що залізниця регулярно передаватиме слідству додаткові матеріали про всі випадки підозрілих операцій із квитками у системах компанії — як про облікові записи, які мають ознаки зловживань, так і про пасажирів, які перекуповують квитки у шахраїв.

Також пасажирам нагадали, що найбезпечніше купувати квитки в застосунку, на сайті, в чат-ботах або касах.

Нагадаємо, нещодавно у потязі за маршрутом Львів — Київ трапився скандал. Пасажирка Укрзалізниці поскаржилася на домагання з боку чоловіка. Звернувшись за допомогою до провідника з проханням пересадити її у жіноче купе, той відмовся це зробити.