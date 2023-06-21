Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow В УЗ розповіли про махінації з купівлями квитків на потяги arrow

В УЗ розповіли про махінації з купівлями квитків на потяги

21 червня 2023 16:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В УЗ розповіли про махінації з купівлями квитків на потяги
Провідники та пасажири потяга УЗ. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Укрзалізниця перевіряє купівлю квитків, особливо на найпопулярніші напрямки, аби недопустити шахрайських та неправомірних дій під час придбання білетів. Усі порушення передають у правоохоронні органи.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці

Читайте також:

Махінації з купівлями квитків УЗ

У відомстві розповіли, що УЗ регулярно відслідковує нехарактерні масові запити в онлайн-сервісах, особливо на міжнародних напрямках, і блокує облікові запити із підозрілою активністю.

"Щоб не обмежуватись блокуванням та дати правову оцінку діям спекулянтів, компанія неодноразово зверталася до правоохоронців та направляла всю накопичену інформацію щодо таких спекулянтів", — зазначається у повідомленні.

Так, до відповідальності притягнули тих, хто заважає вільно купувати квитки добросовісним клієнтам.

"Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за зверненням Укрзалізниці та розпочала досудове розслідування й системний збір доказів у справі", — кажуть в Укрзалізниці. 

Там додають, що залізниця регулярно передаватиме слідству додаткові матеріали про всі випадки підозрілих операцій із квитками у системах компанії — як про облікові записи, які мають ознаки зловживань, так і про пасажирів, які перекуповують квитки у шахраїв. 

Також пасажирам нагадали, що найбезпечніше купувати квитки в застосунку, на сайті, в чат-ботах або касах. 

Нагадаємо, нещодавно у потязі за маршрутом Львів — Київ трапився скандал. Пасажирка Укрзалізниці поскаржилася на домагання з боку чоловіка. Звернувшись за допомогою до провідника з проханням пересадити її у жіноче купе, той відмовся це зробити. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB