В УЗ рассказали о махинациях с покупками билетов на поезда

Проводники и пассажиры поезда УЗ. Фото: google.com

Укрзализныця проверяет покупку билетов, особенно на самые популярные направления, чтобы не допустить мошеннических и неправомерных действий при их покупке. Все нарушения передают в правоохранительные органы.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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В ведомстве рассказали, что УЗ регулярно отслеживает нехарактерные массовые запросы в онлайн-сервисах, особенно по международным направлениям, и блокирует учетные запросы с подозрительной активностью.

"Чтобы не ограничиваться блокировкой и дать правовую оценку действиям спекулянтов, компания неоднократно обращалась к правоохранителям и направляла всю накопленную информацию относительно таких спекулянтов", — отмечается в сообщении.

Так, к ответственности привлекли тех, кто мешает свободно покупать билеты добросовестным клиентам.

"Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по обращению Укрзализныци и начала досудебное расследование и системный сбор доказательств по делу", — говорят в Укрзализныце.

Там добавляют, что УЗ будет регулярно передавать следствию дополнительные материалы обо всех случаях подозрительных операций с билетами в системах компании — как об учетных записях, имеющих признаки злоупотреблений, так и о пассажирах, перекупающих билеты у мошенников.

Также пассажирам напомнили, что безопаснее всего покупать билеты в приложении, на сайте, в чат-ботах или кассах.

Напомним, недавно в поезде по маршруту Львов — Киев случился скандал. Пассажирка Укрзализныци пожаловалась на притязания со стороны мужчины. Обратившись за помощью к проводнику с просьбой пересадить ее в женское купе, тот отказался это сделать.