В УЗ рассказали о махинациях с покупками билетов на поезда
Укрзализныця проверяет покупку билетов, особенно на самые популярные направления, чтобы не допустить мошеннических и неправомерных действий при их покупке. Все нарушения передают в правоохранительные органы.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Махинации с покупками билетов УЗ
В ведомстве рассказали, что УЗ регулярно отслеживает нехарактерные массовые запросы в онлайн-сервисах, особенно по международным направлениям, и блокирует учетные запросы с подозрительной активностью.
"Чтобы не ограничиваться блокировкой и дать правовую оценку действиям спекулянтов, компания неоднократно обращалась к правоохранителям и направляла всю накопленную информацию относительно таких спекулянтов", — отмечается в сообщении.
Так, к ответственности привлекли тех, кто мешает свободно покупать билеты добросовестным клиентам.
"Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по обращению Укрзализныци и начала досудебное расследование и системный сбор доказательств по делу", — говорят в Укрзализныце.
Там добавляют, что УЗ будет регулярно передавать следствию дополнительные материалы обо всех случаях подозрительных операций с билетами в системах компании — как об учетных записях, имеющих признаки злоупотреблений, так и о пассажирах, перекупающих билеты у мошенников.
Также пассажирам напомнили, что безопаснее всего покупать билеты в приложении, на сайте, в чат-ботах или кассах.
Напомним, недавно в поезде по маршруту Львов — Киев случился скандал. Пассажирка Укрзализныци пожаловалась на притязания со стороны мужчины. Обратившись за помощью к проводнику с просьбой пересадить ее в женское купе, тот отказался это сделать.