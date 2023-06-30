С Киевской железной дороги стянули более 10 млн. грн за ущерб окружающей среде
С подразделения Укрзализныци взыскали более 10 млн. грн. за нанесенный ущерб окружающей среде. Региональный филиал "Юго-западная железная дорога" нарушил требования природоохранного законодательства.
Об этом сообщили Киевской городской прокуратуре.
За что взыскали средства с железной дороги
"По иску Печерской окружной прокуратуры г. Киева из регионального филиала "Юго-западная железная дорога" взыскано более 10 млн. грн ущерба, причиненного вследствие нарушения требований природоохранного законодательства", — говорится в сообщении.
Отмечается, что обособленное подразделение локомотивного депо Дарница регионального филиала "Юго-западная железная дорога", имея на праве постоянного пользования 25 га земли, допустила засор часть этой территории промышленными отходами шлака (отработанным щебнем).
"Ущерб, причиненный нарушением природоохранного законодательства, составляет более 10, 2 млн. грн, что подтверждается материалами Государственной экологической инспекции Столичного округа", — добавили в ведомстве.
Напомним, недавно в Укрзализныце рассказали о махинациях с покупками билетов на поезда. Следовательно, проверяется покупка билетов, особенно на самые популярные направления, чтобы не допустить мошеннических и неправомерных действий при покупке билетов. Все нарушения передают в правоохранительные органы.