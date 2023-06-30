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С Киевской железной дороги стянули более 10 млн. грн за ущерб окружающей среде

30 июня 2023 16:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
С Киевской железной дороги стянули более 10 млн. грн за ущерб окружающей среде
Поезд Укрзализныци. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

С подразделения Укрзализныци взыскали более 10 млн. грн. за нанесенный ущерб окружающей среде. Региональный филиал "Юго-западная железная дорога" нарушил требования природоохранного законодательства.

Об этом сообщили Киевской городской прокуратуре.

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"По иску Печерской окружной прокуратуры г. Киева из регионального филиала "Юго-западная железная дорога" взыскано более 10 млн. грн ущерба, причиненного вследствие нарушения требований природоохранного законодательства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обособленное подразделение локомотивного депо Дарница регионального филиала "Юго-западная железная дорога", имея на праве постоянного пользования 25 га земли, допустила засор часть этой территории промышленными отходами шлака (отработанным щебнем).

"Ущерб, причиненный нарушением природоохранного законодательства, составляет более 10, 2 млн. грн, что подтверждается материалами Государственной экологической инспекции Столичного округа", — добавили в ведомстве.

Напомним, недавно в Укрзализныце рассказали о махинациях с покупками билетов на поезда. Следовательно, проверяется покупка билетов, особенно на самые популярные направления, чтобы не допустить мошеннических и неправомерных действий при покупке билетов. Все нарушения передают в правоохранительные органы.

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