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З затопленого зоопарку в Новій Каховці вдалося врятувати деяких тварин

7 червня 2023 12:33
- Каріна Бовсуновська
З затопленого зоопарку в Новій Каховці вдалося врятувати деяких тварин
Тваринки з "Казкової діброви". Фото: Facebook зоопарку
- Каріна Бовсуновська

У зоопарку "Казкова діброва", який знаходиться в тимчасово окупованій Новій Каховці вдалося врятувати деяких тварин під час затоплення, яке сталося через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Ці тварини були вдома в однієї з працівниць зоопарку.

Про це повідомили на Facebook-сторінці "Казкової діброви".

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Кого вдалося врятувати

Від загибелі змогли врятуватися папуги, білки-летяги, фретки, шиншили та морські свинки, яких прихистила працівниця зоопарку Валентина. 

Також мешканці Нової Каховки повідомили зоопарку, що бачили лебедятко, яке вважали загиблим. Воно плаває разом зі своїми батьками.

Швидше за все, деякі тварини врятувалися, але тепер загубилися в місті. У "Казковій діброві" мають надію, що собака Жулька та коти вижили. Тваринки мешкали на території звіринця.

"Якщо ви побачите якусь "дібровську" тваринку, то прихистіть її", — закликали в зоопарку.

Що відомо про затоплення "Казкової діброви"

Через підрив дамби Каховської ГЕС в окупованій Новій Каховці 6 червня зоопарк "Казкова діброва" повністю затопило. 

До повномасштабної війни парк "Казкова діброва" кожного року відвідувало до 100 тисяч людей, таку інформацію опублікували на сайті про визначні пам'ятки України. У міні-зоопарку проживало близько 150 тварин: птахів і звірів. Також у парку була алея дерев'яних скульптур казкових героїв.

Нагадаємо, внаслідок катастрофи, що сталася на Каховській ГЕС, рятувальні служби та поліцейські проводять рятувальні роботи. Вони не забувають і про братів наших менших — тварин, що опинилися в смертельних пастках також намагаються врятувати та доправити у безпечне місце. 

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