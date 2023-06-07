Из затопленного зоопарка в Новой Каховке удалось спасти некоторых животных

Животные из "Сказочной дубравы". Фото: Facebook зоопарка

В находящемся во временно оккупированной Новой Каховке зоопарке "Сказочная диброва" удалось спасти некоторых животных во время затопления, которое произошло из-за подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Эти животные были дома у одной из работниц зоопарка.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Сказочной дибровы".

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Кого удалось спасти

От гибели смогли спастись попугаи, белки-летяги, фретки, шиншиллы и морские свинки, которых приютила работница зоопарка Валентина.

Также жители Новой Каховки сообщили зоопарку, что видели лебеденка, считавшегося погибшим. Оно плавает вместе со своими родителями.

Скорее всего, некоторые животные спаслись, но теперь потерялись в городе. В "Сказочной диброве" надеются, что собака Жулька и коты выжили. Животные жили на территории зверинца.

"Если вы увидите какое-то "дибровское" животное, то приютите его" , — призвали в зоопарке.

Что известно о затоплении "Сказочной дибровы"

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС в оккупированной Новой Каховке 6 июня зоопарк "Сказочная диброва" полностью затопило.

До полномасштабной войны парк "Сказочная диброва" каждый год посещало до 100 тысяч человек, такую информацию опубликовали на сайте о достопримечательностях Украины. В мини-зоопарке проживало около 150 животных: птиц и зверей. Также в парке была аллея деревянных скульптур сказочных героев.

Напомним, в результате катастрофы, произошедшей на Каховской ГЭС, спасательные службы и полицейские проводят спасательные работы. Они не забывают и о братьях наших меньших — оказавшихся в смертельных ловушках животных пытаются спасти и доставить в безопасное место.