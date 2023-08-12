Загроза для світових океанів: полярники розповіли про стан "озонової діри" у 2023 році

Пінгвіни на станції Академік Вернадський. Фото: Оксана Савенко

Над Антарктикою в цьому році "озонова діра" почала дуже рано формуватися. Така інформація підтверджується дослідженнями Copernicus та української станції Академіка Вернадського.

Про це пише Національний антарктичний науковий центр.

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Результати спостереження

"Зазвичай "діра" з'являється в середині серпня та починає рости у вересні, тобто на початку антарктичної весни. Нині ж вона формується з перших днів серпня — коли в Антарктиці ще зима", — йдеться у повідомленні.

Як каже озонометрист 28-ї УАЕ Олександр Полудень, коли в цьому році розпочалися спостереження, то загальний рівень озону був у нормі тільки один день, а саме 2-го серпня. В той час показник становив 279 одиниць Добсона, проте нормою є 270-290.

Результати досліджень. Фото: Національний антарктичний науковий центр

"В інші дні рівень озону був понижений приблизно на чверть порівняно з цим же періодом попередніх років. А 7 серпня взагалі опустився до 201 одиниці Добсона — це вже показник "озонової діри" (менше за 220 одиниць)", — зазначають у науковому центрі.

Результати досліджень. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Чому це сталося

За словами фахівців Австралійського бюро метеорології, такий ранній початок формування "діри" може бути пов'язаний зі змінами в атмосфері через виверження вулкану Тонга, яке сталося в минулому році. Внаслідок виверження до стратосфери потрапила значна кількість водяної пари.

Як це вплине на океан

Вчені дають прогнози, що раннє формування "діри" створить негативний вплив на морський лід. Зазначається, що його кількість в Антарктиці перебуває на рекордно низькому рівні.

"Зокрема, через низький рівень озону більше ультрафіолету потраплятиме в океан, нагріватиме його, а вода "топитиме" лід. Продовжуємо спостерігати за "озоновою дірою" і неодмінно інформуватимемо про її стан надалі", — додали у повідомленні.

Також у центрі нагадали, що за даними української станції, коли вона ще була у власності Великої Британії, дослідники відкрили явище "озонової діри". Це сталося в середині 1980-х років.

Спектрофотометр Добсона

"Вимірювання рівня озону продовжується донині й відбувається за допомогою спеціального апарату — спектрофотометра Добсона. У кожну Українську антарктичну експедицію неодмінно входить озонометрист, який проводить спостереження, обробляє та відправляє дані, а також обслуговує прилад", — пояснили дослідники.

Дослідник працює зі спектрофотометром Добсона. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Цей моніторинг є дуже необхідним, оскільки завдяки ньому можна відслідковувати не лише стан "озонової діри", а й робити перевірки щодо точності роботи супутників з вимірювання рівня озону й спостереження там, "куди супутники не можуть "зазирнути".

Спектрофотометр Добсона. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, через людську діяльність Світовий океан дедалі більше потерпає від різноманітного сміття. Навіть попри те, що кількість викидів відходів в океан зменшилася, сміття зберігається у воді довгий час.