Угроза для мировых океанов: полярники рассказали о состоянии "озоновой дыры" в 2023 году

Пингвины на станции Академик Вернадский. Фото: Оксана Савенко

Над Антарктикой в этом году "озоновая дыра" начала очень рано формироваться. Такая информация подтверждается исследованиями Copernicus и украинской станции Академика Вернадского.

Об этом пишет Национальный Антарктический научный центр.

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Результаты наблюдения

"Обычно "дыра" появляется в середине августа и начинает расти в сентябре, то есть в начале антарктической весны. Сейчас она формируется с первых дней августа — когда в Антарктике еще зима", — говорится в сообщении.

Как говорит озонометрист 28 УАЭ Александр Полудень, когда в этом году начались наблюдения, то общий уровень озона был в норме только один день, а именно 2 августа. В то же время показатель составлял 279 единиц Добсона, однако нормой является 270-290.

Результаты исследований. Фото: Национальный антарктический научный центр

"В другие дни уровень озона был снижен примерно на четверть по сравнению с этим же периодом предыдущих лет. А 7 августа вообще опустился до 201 единицы Добсона — это уже показатель "озоновой дыры" (менее 220 единиц)", — отмечают в научном центре.

Результаты исследований. Фото: Национальный антарктический научный центр

Почему это произошло

По словам специалистов Австралийского бюро метеорологии, такое раннее начало формирования "дыры" может быть связано с изменениями в атмосфере из-за произошедшего в прошлом году извержения вулкана Тонга. В результате извержения в стратосферу попало значительное количество водяного пара.

Как это повлияет на океан

Ученые дают прогнозы, что раннее формирование "дыры" окажет негативное влияние на морской лед. Его количество в Антарктике находится на рекордно низком уровне.

"В частности, из-за низкого уровня озона больше ультрафиолета будет попадать в океан, нагревать его, а вода будет "топить" лед. Продолжаем наблюдать за "озоновой дырой" и непременно будем информировать о ее состоянии в дальнейшем", — добавили в сообщении.

Также в центре напомнили, что по данным украинской станции, когда она еще была в собственности Великобритании, исследователи открыли явление "озоновой дыры". Это произошло в середине 80-х годов.

Спектрофотометр Добсона

"Измерение уровня озона продолжается и происходит с помощью специального аппарата — спектрофотометра Добсона. В каждую Украинскую антарктическую экспедицию непременно входит озонометрист, который проводит наблюдение, обрабатывает и отправляет данные, а также обслуживает прибор", — объяснили исследователи.

Исследователь работает со спектрофотометром Добсона. Фото: Национальный антарктический научный центр

Этот мониторинг очень необходим, поскольку благодаря нему можно отслеживать не только состояние "озоновой дыры", но и проводить проверки относительно точности работы спутников по измерению уровня озона и наблюдению там, "куда спутники не могут "заглянуть".

Спектрофотометр Добсон. Фото: Национальный антарктический научный центр

Напомним, из-за человеческой деятельности Мировой океан все больше страдает от разного мусора. Несмотря на то, что количество выбросов отходов в океан уменьшилось, мусор сохраняется в воде долгое время.