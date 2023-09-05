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Фахівці розповіли про стан забруднення повітря в Києві

5 вересня 2023 10:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Фахівці розповіли про стан забруднення повітря в Києві
Забрудненість повітря в Києві. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Киянам та гостям столиці повідомили про стан повітря в Києві. Фахівці зазначають, що сьогодні, 5 вересня, повітря майже чисте, рівень забрудненості — низький.

Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації.

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Повітря в Києві — чисте

На Правому березі столиці пункт моніторингу на вулиці Турівській показав індекс 25, на Щусєва — 24, на проспекті Правди – 27, на Берестейському — 13, а на вулиці Китаївській — 23.

На Лівому березі моніторинг на Харківському шосе зафіксував позначку 13, а на вулиці Архітектора Вербицького — 21. 

Радіаційний фон столиці також у нормі.

 

Показники забрудненості повітря. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київщині, а саме в Бучі, горять торфові родовища. Жителі Ірпінської громади скаржаться на шалений сморід та забрудення повітря. 

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