Фахівці розповіли про стан забруднення повітря в Києві
Киянам та гостям столиці повідомили про стан повітря в Києві. Фахівці зазначають, що сьогодні, 5 вересня, повітря майже чисте, рівень забрудненості — низький.
Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації.
Повітря в Києві — чисте
На Правому березі столиці пункт моніторингу на вулиці Турівській показав індекс 25, на Щусєва — 24, на проспекті Правди – 27, на Берестейському — 13, а на вулиці Китаївській — 23.
На Лівому березі моніторинг на Харківському шосе зафіксував позначку 13, а на вулиці Архітектора Вербицького — 21.
Радіаційний фон столиці також у нормі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київщині, а саме в Бучі, горять торфові родовища. Жителі Ірпінської громади скаржаться на шалений сморід та забрудення повітря.