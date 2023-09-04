У Бучі сильно горять торфові родовища: мешканців закликали не панікувати
На Київщині, а саме в Бучі, горять торфові родовища. Жителі Ірпінської громади скаржаться на шалений сморід.
Про це повідомляє Бучанська міська рада.
Що відомо
У Бучі почалися сезонні загорання торфових родовищ. А тому цими днями жителі міста можуть спостерігати сморід та задимлення.
До того ж у сусідній громаді ліквідація пожежі триває третю добу. Наразі там вигоріло 8 гектарів торфу.
"КП "Бучасервіс" провело низку перевірок усіх інженерних об‘єктів. За результатами досліджень, будь-яких порушень у роботі каналізаційно-насосних станцій не виявлено. Усе обладнання працює у штатному режимі, витоків не зафіксовано", — йдеться в повідомленні.
Місцева влада також закликала обережно поводитися з вогнем: не підпалювати листя, суху траву та чагарники, щоб не спровокувати загоряння торфовищ.
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