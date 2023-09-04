У Бучі сильно горять торфові родовища: мешканців закликали не панікувати

Горіння торфових родовищ. Фото: google.com

На Київщині, а саме в Бучі, горять торфові родовища. Жителі Ірпінської громади скаржаться на шалений сморід.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Читайте також:

Що відомо

У Бучі почалися сезонні загорання торфових родовищ. А тому цими днями жителі міста можуть спостерігати сморід та задимлення.

До того ж у сусідній громаді ліквідація пожежі триває третю добу. Наразі там вигоріло 8 гектарів торфу.

"КП "Бучасервіс" провело низку перевірок усіх інженерних об‘єктів. За результатами досліджень, будь-яких порушень у роботі каналізаційно-насосних станцій не виявлено. Усе обладнання працює у штатному режимі, витоків не зафіксовано", — йдеться в повідомленні.

Місцева влада також закликала обережно поводитися з вогнем: не підпалювати листя, суху траву та чагарники, щоб не спровокувати загоряння торфовищ.

У Бучі активно горять торфові родовища. Скриншот

Останні новини Київщини

У Київські області в селі Лютіж встановили нове укриття. Воно розраховане на 100 осіб.

Відбудова Київщини активно триває. Відтак, у селі Михайлівка-Рубежівка Ірпінської громади ремонтують гуртожиток. Там проживатимуть 19 родин.

На трасі Київ-Чоп сталася аварія через те, що водій у стані алкогольного спʼяніння сів за кермо та перевищив швидкість. Правоохоронці склали адмінпротоколи.