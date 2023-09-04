Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow У Бучі сильно горять торфові родовища: мешканців закликали не панікувати arrow

У Бучі сильно горять торфові родовища: мешканців закликали не панікувати

4 вересня 2023 14:51
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Бучі сильно горять торфові родовища: мешканців закликали не панікувати
Горіння торфових родовищ. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На Київщині, а саме в Бучі, горять торфові родовища. Жителі Ірпінської громади скаржаться на шалений сморід.

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Читайте також:

Що відомо

У Бучі почалися сезонні загорання торфових родовищ. А тому цими днями жителі міста можуть спостерігати сморід та задимлення.

До того ж у сусідній громаді ліквідація пожежі триває третю добу. Наразі там вигоріло 8 гектарів торфу.

"КП "Бучасервіс" провело низку перевірок усіх інженерних об‘єктів. За результатами досліджень, будь-яких порушень у роботі каналізаційно-насосних станцій не виявлено. Усе обладнання працює у штатному режимі, витоків не зафіксовано", — йдеться в повідомленні.

Місцева влада також закликала обережно поводитися з вогнем: не підпалювати листя, суху траву та чагарники, щоб не спровокувати загоряння торфовищ.

 

У Бучі активно горять торфові родовища. Скриншот

Останні новини Київщини

У Київські області в селі Лютіж встановили нове укриття. Воно розраховане на 100 осіб. 

Відбудова Київщини активно триває. Відтак, у селі Михайлівка-Рубежівка Ірпінської громади ремонтують гуртожиток. Там проживатимуть 19 родин. 

На трасі Київ-Чоп сталася аварія через те, що водій у стані алкогольного спʼяніння сів за кермо та перевищив швидкість. Правоохоронці склали адмінпротоколи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

None

Зеленський поїде на сесію ООН: Кислиця озвучив головні теми

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз