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В Буче сильно горят торфяные месторождения: жителей призывали не паниковать

4 сентября 2023 14:51
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Буче сильно горят торфяные месторождения: жителей призывали не паниковать
Горение торфяных месторождений. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области, а именно в Буче, горят торфяные месторождения. Жители Ирпенской общины жалуются на безумную вонь.

Об этом сообщает Бучанский городской совет.

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В Буче начались сезонные возгорания торфяных месторождений. Поэтому в эти дни жители города могут наблюдать вонь и задымление.

К тому же в соседней общине ликвидация пожара длится третьи сутки. Сейчас там выгорело 8 гектаров торфа.

"КП "Бучасервис" провело ряд проверок всех инженерных объектов. По результатам исследований, каких-либо нарушений в работе канализационно-насосных станций не обнаружено. Все оборудование работает в штатном режиме, утечки не зафиксированы", — говорится в сообщении.

Местные власти также призвали осторожно обращаться с огнем: не поджигать листву, сухую траву и кустарники, чтобы не спровоцировать возгорание торфяников.

 

В Буче активно горят торфяные месторождения. Скриншот

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