В Буче сильно горят торфяные месторождения: жителей призывали не паниковать
В Киевской области, а именно в Буче, горят торфяные месторождения. Жители Ирпенской общины жалуются на безумную вонь.
Об этом сообщает Бучанский городской совет.
Что известно
В Буче начались сезонные возгорания торфяных месторождений. Поэтому в эти дни жители города могут наблюдать вонь и задымление.
К тому же в соседней общине ликвидация пожара длится третьи сутки. Сейчас там выгорело 8 гектаров торфа.
"КП "Бучасервис" провело ряд проверок всех инженерных объектов. По результатам исследований, каких-либо нарушений в работе канализационно-насосных станций не обнаружено. Все оборудование работает в штатном режиме, утечки не зафиксированы", — говорится в сообщении.
Местные власти также призвали осторожно обращаться с огнем: не поджигать листву, сухую траву и кустарники, чтобы не спровоцировать возгорание торфяников.
Последние новости Киевщины
В Киевские области в селе Лютеж установили новое укрытие . Оно рассчитано на 100 человек.
Восстановление Киевщины продолжается. Следовательно, в селе Михайловка-Рубежовка Ирпенской общины ремонтируют общежитие. Там будут проживать 19 семей.
На трассе Киев-Чоп произошла авария из-за того, что водитель в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и превысил скорость. Правоохранители составили админпротоколы.