В Буче сильно горят торфяные месторождения: жителей призывали не паниковать

Горение торфяных месторождений. Фото: google.com

В Киевской области, а именно в Буче, горят торфяные месторождения. Жители Ирпенской общины жалуются на безумную вонь.

Об этом сообщает Бучанский городской совет.

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В Буче начались сезонные возгорания торфяных месторождений. Поэтому в эти дни жители города могут наблюдать вонь и задымление.

К тому же в соседней общине ликвидация пожара длится третьи сутки. Сейчас там выгорело 8 гектаров торфа.

"КП "Бучасервис" провело ряд проверок всех инженерных объектов. По результатам исследований, каких-либо нарушений в работе канализационно-насосных станций не обнаружено. Все оборудование работает в штатном режиме, утечки не зафиксированы", — говорится в сообщении.

Местные власти также призвали осторожно обращаться с огнем: не поджигать листву, сухую траву и кустарники, чтобы не спровоцировать возгорание торфяников.

В Буче активно горят торфяные месторождения. Скриншот

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