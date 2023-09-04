На Київщині в одному із садочків побудували укриття на 100 осіб. Фото: КОВА

У Київські області в селі Лютіж встановили нове укриття. Воно розраховане на 100 осіб.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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Відкриття бомбосховища відбулося в закладі дошкільної освіти "Центр розвитку дитини "Барвінок".

Встановлення укриття відбулося завдяки благодійній фінансовій допомозі. А за кошти місцевого бюджету була облаштована територія навколо будівлі.

Зазначається, що приміщення розраховане на 100 осіб і виготовлене із залізобетонних блоків. Також має 2 кімнати, 2 входи/виходи та 2 санвузли.

Аналогічне укриття планують відкрити у селі Старі Петрівці в садочку "Пролісок". У ньому вже завершують оздоблювальні роботи.

На Київщині в одному із садочків побудували укриття на 100 осіб. Фото: КОВА

На Київщині в одному із садочків побудували укриття на 100 осіб. Фото: КОВА

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні розпочався новий навчальний рік. Через повномасштабне вторгнення в школах посилили заходи безпеки для школярів. В Мінреінтеграції розповіли, які речі мають бути у рюкзаку дитини, аби їй було комфортно перебувати у бомбосховищі.

Додамо, минуло три місяці відтоді, як у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Все через те, що вони вони не змогли скористатися укриттям під час російської атаки. Укриття просто було зачинене. Журналісти вирішили перевірити, чи змінилося у Києві щось з укриттями за цей час. Деталі читайте в матеріалі.