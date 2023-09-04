Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow На Київщині в одному із садочків побудували укриття на 100 осіб arrow

На Київщині в одному із садочків побудували укриття на 100 осіб

4 вересня 2023 14:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині в одному із садочків побудували укриття на 100 осіб
На Київщині в одному із садочків побудували укриття на 100 осіб. Фото: КОВА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київські області в селі Лютіж встановили нове укриття. Воно розраховане на 100 осіб.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Читайте також:

Нове укриття в садочку

Відкриття бомбосховища відбулося в закладі дошкільної освіти "Центр розвитку дитини "Барвінок".

Встановлення укриття відбулося завдяки благодійній фінансовій допомозі. А за кошти місцевого бюджету була облаштована територія навколо будівлі.

Зазначається, що приміщення розраховане на 100 осіб і виготовлене із залізобетонних блоків. Також має 2 кімнати, 2 входи/виходи та 2 санвузли. 

Аналогічне укриття планують відкрити у селі Старі Петрівці в садочку "Пролісок". У ньому вже завершують оздоблювальні роботи.

 

На Київщині в одному із садочків побудували укриття на 100 осіб. Фото: КОВА

 

На Київщині в одному із садочків побудували укриття на 100 осіб. Фото: КОВА

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні розпочався новий навчальний рік. Через повномасштабне вторгнення в школах посилили заходи безпеки для школярів. В Мінреінтеграції розповіли, які речі мають бути у рюкзаку дитини, аби їй було комфортно перебувати у бомбосховищі.

Додамо, минуло три місяці відтоді, як у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Все через те, що вони вони не змогли скористатися укриттям під час російської атаки. Укриття просто було зачинене. Журналісти вирішили перевірити, чи змінилося у Києві щось з укриттями за цей час. Деталі читайте в матеріалі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

None

Зеленський поїде на сесію ООН: Кислиця озвучив головні теми

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз