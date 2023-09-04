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В Киевской области в одном из садиков построили укрытие на 100 человек

4 сентября 2023 14:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области в одном из садиков построили укрытие на 100 человек
В Киевской области в одном из садиков построили укрытие на 100 человек. Фото: КОВА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области в селе Лютиж установили новое укрытие. Оно рассчитано на 100 человек.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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Открытие бомбоубежища состоялось в заведении дошкольного образования "Центр развития ребенка Барвинок".

Установление укрытия произошло благодаря благотворительной финансовой помощи. А на средства местного бюджета была обустроена территория вокруг здания.

Помещение рассчитано на 100 человек и изготовлено из железобетонных блоков. Также имеет 2 комнаты, 2 входа/выхода и 2 санузла.

Аналогичное укрытие планируют открыть в селе Старые Петровцы в садике "Подснежник". В нем уже завершают отделочные работы.

 

В Киевской области в одном из садиков построили укрытие на 100 человек. Фото: КОВА

 

В Киевской области в одном из садиков построили укрытие на 100 человек. Фото: КОВА

Напомним, ранее мы писали, что в Украине начался новый учебный год. Из-за полномасштабного вторжения в школах ужесточились меры безопасности для школьников. В Минреинтеграции рассказали, какие вещи должны быть в рюкзаке ребенка, чтобы ему было комфортно находиться в бомбоубежище.

Добавим, прошло три месяца с тех пор, как в Деснянском районе столицы погибли три человека. Все потому, что они не смогли воспользоваться укрытием во время российской атаки. Укрытие просто было закрыто. Журналисты решили проверить, изменилось ли в Киеве что-нибудь с укрытиями за это время. Детали читайте в материале.

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