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Процес відновлення Київщини: в Ірпені будують житло для 19 родин

4 вересня 2023 11:25
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Процес відновлення Київщини: в Ірпені будують житло для 19 родин
В Ірпінській громаді будують гуртожиток для 19 родин. Фото: Housing for IDP
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Відбудова Київщини активно триває. Відтак, у селі Михайлівка-Рубежівка Ірпінської громади ремонтують гуртожиток. Там проживатимуть 19 родин.

Про це розповіли у Housing for IDP.

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Наразі відбувається процес реконструкції гуртожитку в Ірпені.

"Друзі, ми раді поділитися прогресом у реконструкції гуртожитку в Ірпені. Цей проєкт став можливим завдяки внеску польської компанії Dom Development, численним приватним благодійникам та співпраці Ірпінської міської влади та благодійного фонду "Житло для ВПО". Вартість проєкту становить майже 1 мільйон доларів", — йдеться в повідомленні.

Ремонтні роботи розпочалися в травні, станом на зараз виконано половину запланованого ремонту.

 

Коли завершать ремонтні роботи

Остаточно завершити реконструкцію планують до листопада поточного року.

Житло призначене для 19 родин. Квартири невеликі, але оснащені окремими комунікаціями.

Також на території гуртожитку буде дитячий майданчик та паркінг, адже гуртожиток розрахований на родини з дітьми.

 

В Ірпінській громаді будують гуртожиток для 19 родин. Фото: Housing for IDP

 

В Ірпінській громаді будують гуртожиток для 19 родин. Фото: Housing for IDP

Що відомо про відновлення Київщини 

У Макарівській громаді запрацював відновлений Ситняківський ліцей. У закладі освіти відбувся капітальний ремонт після повномасштабного вторгнення Росії.

До відновлення Київщини доєдналися понад пʼять тисяч безробітних. У межах державного проєкту "Армія відновлення" десяткам тисяч безробітних уже виплатили 305 млн гривень.

У столиці України було завершено відновлення будівлі готелю Alfavito Hotel Kyiv після того, як 31 грудня 2022 року в нього влучила ракета з Росії. Цей процес тривав вісім місяців.

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