Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Процесс восстановления Киевщины: в Ирпене строят жилье для 19 семей arrow

Процесс восстановления Киевщины: в Ирпене строят жилье для 19 семей

4 сентября 2023 11:25
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Процесс восстановления Киевщины: в Ирпене строят жилье для 19 семей
В Ирпенском сообществе строят общежитие для 19 семей. Фото: Housing for IDP
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Восстановление Киевщины активно продолжается. Следовательно, в селе Михайловка-Рубежовка Ирпенской общины ремонтируют общежитие. Там будут проживать 19 семей.

Об этом рассказали в Housing for IDP.

Читайте также:

Восстановление Киевщины

Сейчас идет процесс реконструкции общежития в Ирпене.

"Друзья, мы рады поделиться прогрессом в реконструкции общежития в Ирпене. Этот проект стал возможным благодаря вкладу польской компании Dom Development, многочисленным частным благотворителям и сотрудничеству Ирпенских городских властей и благотворительного фонда Жилье для ВПЛ. Стоимость проекта составляет почти 1 миллион долларов", — говорится в сообщении.

Ремонтные работы начались в мае, по состоянию на сегодняшний день выполнена половина запланированного ремонта.

 

Когда завершат ремонтные работы

Окончательно завершить реконструкцию планируется к ноябрю текущего года.

Жилье предназначено для 19 семей. Квартиры небольшие, но оснащены отдельными коммуникациями.

Также на территории общежития будет детская площадка и паркинг, ведь общежитие рассчитано на семьи с детьми.

 

В Ирпенской громаде строят общежитие для 19 семей. Фото: Housing for IDP

 

В Ирпенской громаде строят общежитие для 19 семей. Фото: Housing for IDP

Что известно о восстановлении Киевщины

В Макаровской громаде заработал восстановленный Ситняковский лицей. В учебном заведении провели капитальный ремонт после полномасштабного вторжения России.

К восстановлению Киевской области присоединились более пяти тысяч безработных. В рамках государственного проекта "Армия восстановления" десяткам тысяч безработных уже выплатили 305 млн гривен.

В столице Украины было завершено восстановление здания гостиницы Alfavito Hotel Kyiv после того, как 31 декабря 2022 года в нее попала ракета из России. Этот процесс длился восемь месяцев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

None

Зеленский поедет на сессию ООН: Кислица озвучил главные темы

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз