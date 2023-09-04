Процесс восстановления Киевщины: в Ирпене строят жилье для 19 семей
Восстановление Киевщины активно продолжается. Следовательно, в селе Михайловка-Рубежовка Ирпенской общины ремонтируют общежитие. Там будут проживать 19 семей.
Об этом рассказали в Housing for IDP.
Восстановление Киевщины
Сейчас идет процесс реконструкции общежития в Ирпене.
"Друзья, мы рады поделиться прогрессом в реконструкции общежития в Ирпене. Этот проект стал возможным благодаря вкладу польской компании Dom Development, многочисленным частным благотворителям и сотрудничеству Ирпенских городских властей и благотворительного фонда Жилье для ВПЛ. Стоимость проекта составляет почти 1 миллион долларов", — говорится в сообщении.
Ремонтные работы начались в мае, по состоянию на сегодняшний день выполнена половина запланированного ремонта.
Когда завершат ремонтные работы
Окончательно завершить реконструкцию планируется к ноябрю текущего года.
Жилье предназначено для 19 семей. Квартиры небольшие, но оснащены отдельными коммуникациями.
Также на территории общежития будет детская площадка и паркинг, ведь общежитие рассчитано на семьи с детьми.
Что известно о восстановлении Киевщины
В Макаровской громаде заработал восстановленный Ситняковский лицей. В учебном заведении провели капитальный ремонт после полномасштабного вторжения России.
К восстановлению Киевской области присоединились более пяти тысяч безработных. В рамках государственного проекта "Армия восстановления" десяткам тысяч безработных уже выплатили 305 млн гривен.
В столице Украины было завершено восстановление здания гостиницы Alfavito Hotel Kyiv после того, как 31 декабря 2022 года в нее попала ракета из России. Этот процесс длился восемь месяцев.