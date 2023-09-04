Процесс восстановления Киевщины: в Ирпене строят жилье для 19 семей

В Ирпенском сообществе строят общежитие для 19 семей. Фото: Housing for IDP

Восстановление Киевщины активно продолжается. Следовательно, в селе Михайловка-Рубежовка Ирпенской общины ремонтируют общежитие. Там будут проживать 19 семей.

Об этом рассказали в Housing for IDP.

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Сейчас идет процесс реконструкции общежития в Ирпене.

"Друзья, мы рады поделиться прогрессом в реконструкции общежития в Ирпене. Этот проект стал возможным благодаря вкладу польской компании Dom Development, многочисленным частным благотворителям и сотрудничеству Ирпенских городских властей и благотворительного фонда Жилье для ВПЛ. Стоимость проекта составляет почти 1 миллион долларов", — говорится в сообщении.

Ремонтные работы начались в мае, по состоянию на сегодняшний день выполнена половина запланированного ремонта.

Когда завершат ремонтные работы

Окончательно завершить реконструкцию планируется к ноябрю текущего года.

Жилье предназначено для 19 семей. Квартиры небольшие, но оснащены отдельными коммуникациями.

Также на территории общежития будет детская площадка и паркинг, ведь общежитие рассчитано на семьи с детьми.

В Ирпенской громаде строят общежитие для 19 семей. Фото: Housing for IDP

В Ирпенской громаде строят общежитие для 19 семей. Фото: Housing for IDP

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