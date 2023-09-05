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Специалисты рассказали о состоянии загрязнения воздуха в Киеве

5 сентября 2023 10:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Специалисты рассказали о состоянии загрязнения воздуха в Киеве
Загрязненность воздуха в Киеве. Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Киевлянам и гостям столицы сообщили о состоянии воздуха в Киеве. Специалисты отмечают, что сегодня, 5 сентября, воздух почти чистый, уровень загрязненности низкий.

Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптация к изменению климата Киевской городской государственной администрации.

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Воздух в Киеве — чистый

На Правом берегу столицы пункт мониторинга на улице Туровской показал индекс 25, на Щусева – 24, на проспекте Правды – 27, на Берестейском – 13, а на улице Китаевской – 23.

На Левом берегу мониторинг на Харьковском шоссе зафиксировал отметку 13, а на улице Архитектора Вербицкого – 21.

Радиационный фон столицы тоже в норме.

 

Показатели загрязненности воздуха. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области, а именно в Буче, горят торфяные месторождения. Жители Ирпенской общины жалуются на безумную вонь и загрязнение воздуха.

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