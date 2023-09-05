Специалисты рассказали о состоянии загрязнения воздуха в Киеве
Киевлянам и гостям столицы сообщили о состоянии воздуха в Киеве. Специалисты отмечают, что сегодня, 5 сентября, воздух почти чистый, уровень загрязненности низкий.
Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптация к изменению климата Киевской городской государственной администрации.
Воздух в Киеве — чистый
На Правом берегу столицы пункт мониторинга на улице Туровской показал индекс 25, на Щусева – 24, на проспекте Правды – 27, на Берестейском – 13, а на улице Китаевской – 23.
На Левом берегу мониторинг на Харьковском шоссе зафиксировал отметку 13, а на улице Архитектора Вербицкого – 21.
Радиационный фон столицы тоже в норме.
Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области, а именно в Буче, горят торфяные месторождения. Жители Ирпенской общины жалуются на безумную вонь и загрязнение воздуха.