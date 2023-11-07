Фаріон забанили у Facebook після мовного скандалу

Екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон. Фото: скриншот з відео

Сторінку мовознавиці Ірини Фаріон заблокували у соціальній мережі Facebook. Це сталося після мовного скандалу, який виник через її образи в сторону російськомовних військових.

Про це Фаріон повідомила у своєму Telegram-каналі.

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Сторінку Фаріон у Facebook заблокували

"Панове. Заблокована на ФБ. Падло стікає жовчю від моєї правди. Працюймо тут", — написала вона.

Скриншот допису Фаріон

Нагадаємо, що екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон скандально висловилася про українських військових, які розмовляють російською мовою. За її словами, якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді.

Згодом на слова колишньої нардепки Ірини Фаріон відреагував чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик. Він назвав її агентом Кремля й наголосив, що всім, хто захищає Україну на фронті, повага.

Своєю чергою Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець уже відреагував на слова екснардепки та різко засудив такі висловлювання. Він особисто звернувся до Нацполіції, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, аби перевірити таку інформацію та вжити відповідні заходи реагування.