Фарион забанили в Facebook после языкового скандала

Экснардеп и политический деятель Ирина Фарион. Фото: скриншот с видео

Страницу языковеда Ирины Фарион заблокировали в социальной сети Facebook. Это произошло после языкового скандала, возникшего из-за ее оскорблений в сторону русскоязычных военных.

Об этом Фарион сообщила в своем Telegram-канале.

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Страницу Фарион в Facebook заблокировали

"Господа. Заблокирована на ФБ. Падаль истекает желчью от моей правды. Будем работать здесь", — написала она.

Скриншот сообщения Фарион

Напомним, что экс-нардеп и политический деятель Ирина Фарион скандально высказалась об украинских военных, говорящих на русском языке. По ее словам, если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда.

Вскоре на слова бывшего нардепа Ирины Фарион отреагировал чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик. Он назвал ее агентом Кремля и подчеркнул, что всем, кто защищает Украину на фронте, уважение.

В свою очередь Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уже отреагировал на слова экс-нардепа и резко осудил такие высказывания. Он лично обратился в Нацполицию, СБУ, Нацсовет по телевидению и радиовещанию, чтобы проверить такую информацию и принять соответствующие меры реагирования.