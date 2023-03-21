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Фонд Вадима Столара ініціював безоплатне УЗД щитоподібної залози для жінок ВПО

21 березня 2023 13:05
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Благодійний фонд Вадима Столара організував безкоштовну діагностику для жінок ВПО
Безоплатне УЗД щитоподібної залози для жінок ВПО
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Благодійний фонд Вадима Столара організував проведення безоплатного ультразвукового дослідження щитоподібної залози для жінок ВПО.

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

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Так, зазначили у Фонді, там продовжують всебічно підтримувати вимушених переселенців, людей, які втратили житло, а також сім’ї, в яких війна забрала одного з батьків.

"Безоплатне ультразвукове дослідження щитоподібної залози жінок ВПО є ще однією з низки ініціатив Фонду, спрямованих на підтримку українців, їхнє фізичне та моральне відновлення під час війни. Ми вважаємо вкрай важливими такі проєкти, адже вони, зберігаючи здоров’я наших людей, стають запорукою майбутнього відновлення нації та відбудови країни", — наголосила волонтерка Фонду Вадима Столара Наталія Приходько.

Фонд

У повідомленні зазначили, що загалом у проєкті беруть участь жінки ВПО з окупованих та зруйнованих куточків України, а безпосередньо УЗД проводить одна з провідних клінік столиці. Після обстеження фахівець надає рекомендації щодо подальших дій у разі, якщо вони є необхідними.

"Розуміємо, наші незламні, скільки клопотів впало на ваші тендітні плечі, і часу на себе та перевірку свого здоров'я зовсім не вистачає. Тож намагаємося за можливості піклуватися про вас та ваше самопочуття!" – резюмували у Фонді.

Зазначимо, що Благодійний фонд Вадима Столара вже не вперше організовує медичні чек-апи для постраждалих від війни. Зокрема, раніше проводилися безкоштовні дослідження крові для жителів Київщини, що пережили окупацію, а також – мамографічні дослідження для жінок ВПО задля виявлення ризику раку молочних залоз. Загальне охоплення діагностичних проєктів Фонду склало понад 300 громадян.

Фонд

Нагадаємо, що крім цього Фонд реалізує низку соціально-гуманітарних проєктів для підтримки українців у важкі часи. Серед таких ініціатив: "Відновись", спрямована на дітей, які втратили одного з батьків, а також тих, хто лишився без домівки, "Спорт на районі" та "Психологічна підтримка", покликані фізично і морально підтримати українців під час війни.                

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