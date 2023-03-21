Благотворительный фонд Вадима Столара организовал бесплатную диагностику для женщин ВПЛ

Бесплатное УЗИ щитовидной железы для женщин ВПЛ

Благотворительный фонд Вадима Столара организовал проведение бесплатного ультразвукового исследования щитовидной железы для женщин ВПЛ.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации .

Так, отметили в Фонде, там продолжают всесторонне поддерживать вынужденных переселенцев, людей, лишившихся жилья, а также семьи, у которых война забрала одного из родителей.

"Бесплатное ультразвуковое исследование щитовидной железы женщин ВПЛ является еще одной из ряда инициатив Фонда, направленных на поддержку украинцев, их физическое и моральное восстановление во время войны. Мы считаем крайне важными такие проекты, ведь они, сохраняя здоровье наших людей, становятся залогом будущего восстановление нации и восстановления страны", — подчеркнула волонтер Фонда Вадима Столара Наталья Приходько.

В сообщении отметили, что в проекте принимают участие женщины ВПЛ из оккупированных и разрушенных уголков Украины, а непосредственно УЗИ проводит одна из ведущих клиник столицы. После обследования специалист дает рекомендации по дальнейшим действиям в случае, если они необходимы.

"Понимаем, наши несгибаемые, сколько хлопот упало на ваши хрупкие плечи, и времени на себя и проверку своего здоровья совсем не хватает. Поэтому стараемся по возможности заботиться о вас и вашем самочувствии!" – резюмировали в Фонде.

Отметим, что Благотворительный фонд Вадима Столара уже не в первый раз организует медицинские чек-апы для пострадавших от войны. В частности, ранее проводились бесплатные исследования крови для переживших оккупацию жителей Киевщины, а также – маммографические исследования для женщин ВПЛ для выявления риска рака молочных желез. Общий охват диагностических проектов Фонда составил более 300 граждан.

Напомним, что кроме этого Фонд реализует ряд социально-гуманитарных проектов для поддержки украинцев в трудные времена. Среди таких инициатив: "Восстановись", направленная на детей, лишившихся одного родителя, а также тех, кто остался без дома, "Спорт на районе" и "Психологическая поддержка", призваны физически и морально поддержать украинцев во время войны.