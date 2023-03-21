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Фонд Вадима Столара инициировал бесплатное УЗИ щитовидной железы для женщин ВПЛ

21 марта 2023 13:05
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Благотворительный фонд Вадима Столара организовал бесплатную диагностику для женщин ВПЛ
Бесплатное УЗИ щитовидной железы для женщин ВПЛ
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Благотворительный фонд Вадима Столара организовал проведение бесплатного ультразвукового исследования щитовидной железы для женщин ВПЛ.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации .

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Так, отметили в Фонде, там продолжают всесторонне поддерживать вынужденных переселенцев, людей, лишившихся жилья, а также семьи, у которых война забрала одного из родителей.

"Бесплатное ультразвуковое исследование щитовидной железы женщин ВПЛ является еще одной из ряда инициатив Фонда, направленных на поддержку украинцев, их физическое и моральное восстановление во время войны. Мы считаем крайне важными такие проекты, ведь они, сохраняя здоровье наших людей, становятся залогом будущего восстановление нации и восстановления страны", — подчеркнула волонтер Фонда Вадима Столара Наталья Приходько.

Фонд

В сообщении отметили, что в проекте принимают участие женщины ВПЛ из оккупированных и разрушенных уголков Украины, а непосредственно УЗИ проводит одна из ведущих клиник столицы. После обследования специалист дает рекомендации по дальнейшим действиям в случае, если они необходимы.

"Понимаем, наши несгибаемые, сколько хлопот упало на ваши хрупкие плечи, и времени на себя и проверку своего здоровья совсем не хватает. Поэтому стараемся по возможности заботиться о вас и вашем самочувствии!" – резюмировали в Фонде.

Отметим, что Благотворительный фонд Вадима Столара уже не в первый раз организует медицинские чек-апы для пострадавших от войны. В частности, ранее проводились бесплатные исследования крови для переживших оккупацию жителей Киевщины, а также – маммографические исследования для женщин ВПЛ для выявления риска рака молочных желез. Общий охват диагностических проектов Фонда составил более 300 граждан.

Фонд

Напомним, что кроме этого Фонд реализует ряд социально-гуманитарных проектов для поддержки украинцев в трудные времена. Среди таких инициатив: "Восстановись", направленная на детей, лишившихся одного родителя, а также тех, кто остался без дома, "Спорт на районе" и "Психологическая поддержка", призваны физически и морально поддержать украинцев во время войны.

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