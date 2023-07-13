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Генерал Марченко пророкує важкі часи після завершення війни

13 липня 2023 13:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Генерал Марченко пророкує важкі часи після завершення війни
Генерал-майор Дмитро Марченко. Фото: Міноборони України
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Війна в Україні, можливо, невдовзі завершиться. Але надалі на нашу країну чекають важкі часи, пов’язані із повоєнною відбудовою інфраструктури і відновленням військових.

Про це генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив у інтерв’ю ведучій телеканалу “1+1” Наталії Мосейчук.

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За словами Дмитра Марченка, зараз важко визначити, у якій саме фазі війни перебуває Україна.

Але, висловив генерал-майор ЗСУ сподівання, цілком можливо, що зараз триває уже завершальна фаза військового конфлікту.

"Далі буде мир. Будь-яка війна закінчується миром", — підкреслив Марченко.

Що буде з Україною після війни

Дмитро Марченко пророкує для України важкі часи після завершення війни.

"Нам треба буде відбудовувати дуже багато, потрібно підготуватися до того, що повернуться військові, зокрема і поранені. Вже зараз потрібно думати, як їх працевлаштовувати, забезпечувати житлом, допомагати, тому що це люди, які виборюють нашу свободу", — пояснив свої прогнози генерал.

Він зазначив, що чекає на післявоєнне об’єднання суспільства.

Нагадаємо, кілька днів тому прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, які професії будуть в Україні найзатребуванішими.

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